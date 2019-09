Niurka Marcos explota en contra de la ex esposa de Juan Osorio

Niurka Marcos confesó hace unas semanas haber tenido relaciones sexuales con su ex Juan Osorio, cuando el productor aun estaba casado con Emireth Rivera; posteriormente Emireth confirmó las declaraciones de la vedette de origen cubano.

Ahora, al ser Niurka cuestionada sobre las declaraciones de Emireth Rivera donde dijo que su ex esposo Juan Osorio le fue infiel con la vedette, respondió: "ella está llamando la atención, pobrecita niña bobita, que se limite ni siquiera a mencionar mi nombre porque le queda muy grande en su boca”.

La llamada Señora escándalo, aseguró que solo tiene una cosa que reclamarle Emireth Rivera: "esa mujer, en el tiempo que estuvo con el padre de mi hijo fue precisamente cuando mi hijo no pudo disfrutar a su papá y ella fue una de las razones, entonces, 'cállate, cállate, cállate'".

En repetidas ocasiones Niurka ha dejado muy en claro que entre ella y el productor de televisión siempre habrá una maravillosa relación, pues tienen un hijo (Emilio Osorio) que los unió para siempre.

“Somos familia, le guste a quién le guste y le pese a quién le pese o queramos o no, Juan y yo somos familia, él es el padre de mi hijo y yo soy la madre de su hijo, y con la pena i’m sorry for everybody, lo que le pase por encima de quien sea que tenga que pasar pasó”.