Niurka Marcos hace curiosa revelación sobre su parte íntima

A la hora de hablar con la prensa, Niurka Marcos no se anda con rodeos. Así lo demostró una vez más al revelar que mantiene su vagina muy bien hidratada. Estos comentarios llegan luego de que diera a conocer que mantuvo encuentros sexuales con su ex esposo Juan Osorio, cuando él estaba en otra relación.

"Que conversaciones tan culturales", expresó la vedette. "A mí por ejemplo nunca se me ha resecado, antes de que se secara, la hidrate", mencionó Niurka ante la risa de los diversos medios de comunicación.

Hace unos días la madre del joven actor y cantante Emilio Osorio (uno de los protagonistas de Aristemo), aseguró que no solo cuando Juan Osorio estuvo casado con Emireth Rivera tuvieron relaciones sexuales, sino que esos encuentros siguen hoy en día.

"Claro, eso no va a dejar de pasar jamás, cuando él va a la casa yo lo recaliento, donde hubo fuego, todavía queda leña, todavía hay leña, eso de que cenizas quedan mis hue..., donde hubo fuego todavía quedan trozos de leña, entonces yo pongo el fuego y él pone el leño”.

A sus 51 años, Niurka también detalló que no se ha operado la cara. Pero admitió haberse hecho una cirugía en la entrepierna. "Todavía yo no me opero la cara pero ya el ‘chocho’ me lo operé, para que esté divino, pa' cuando se tropiecen con 'chencha' digan 'cosita bebé de quince años'".