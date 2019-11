Niurka Marcos impactada con el nuevo rostro de Ninel Conde

Niurka Marcos quedó con la boca abierta al ver el video que circula en redes sociales donde Ninel Conde se inyecta el rostro para verse bella y es que ella negó haberse hecho algunos retoques por lo que la cubana de inmediato reaccionó.

Que desagradable no es una invasión, es una agresión y un negación a lo que la vida te dio de manera natural cuarenta años una mujer joven no, dijo Niurka sobre el video.

Y es que como todos saben ambas mujeres se hicieron virales hace un par de años cuando enfrentaron una disputa pues Niurka siempre tachó a Ninel de ser una mujer que no bailaba convirtiéndose en una de las batallas más populares del espectáculo pues se dijeron de todo.

Mientras tanto los internautas reaccionaron a la reacción a la entrevista y dieron su punto de vista sobre todas las mujeres que se han realizado algún tratamiento estético en la cara, para verse mucho más jóvenes en la pantalla chica.

"Ninel Conde, Lucía Méndez, Alejandra Guzmán, etc eran muy bonitas y solitas se desgraciaron", "Por primera vez y pensé que nunca lo diría...estoy de acuerdo con esta vieja..Ninel esta loca..", escribieron los internautas sobre la entrevista.

Recordemos que Ninel Conde se molestó cuando le preguntaron si se hizo algún arreglo en el rostro pero ella lo negó todo pues ya está acostumbrada a que la traigan en chismes.

"La gente siempre dice y siempre hay chismes y ya estoy acostumbrada me encantaría tener tiempo de hacerme aunque sea por lo menos internarme para dormir unas 48 horas seguidas no nada más para hacer arreglitos preferiría dormir, por lo menos por que la gente a veces o los que inventan son tan ignorantes que no saben que para hacer un procedimiento necesitas tiempo de recuperación...", dijo Ninel Conde.