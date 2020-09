Esta es la increíble colección de cubrebocas de Niurka Marcos con sus frases más famosas

México.- Como todos sabemos la pandemia de Covid-19 ha afectado a todas las personas sin excepción, incluido los famosos, es por eso que cociente de esta situación, Niurka Marcos ha lanzado su propia linea de mascarillas lo suficientemente efectivos para evitar cualquier propagación, pero eso no es todo, la actriz se ha encargado de darle su toque persona lo cual las convierte en algo único en todo el mundo.

Es importante recordar que el uso de cubrebocas es uno de los métodos más efectivos para evitar que el nuevo coronavirus siga propagándose, es por esa razón que sin duda la cubana ha acertado al ofrecer sus nuevos productos, por si fuera poco están personalizados y en cada uno de ellos podrás encontrar una de sus frases más emblemáticas, desde "¿Bailas?", "Im sorry for you", y muchas más.

No es sorpresa que al nombrar a Niurka automáticamente vengan a la cabeza divertidas frases, pues la modelo no tiene escrúpulos ni piensa dos veces antes de hablar, es por eso que ha generado tanta polémica a través de los años, incluso a pesar del tiempo los usuarios siguen compartiendo constantemente sus videos.

Niurka Marcos lanza cubrebocas con sus frases más famosas/ Instagram

Durante su larga trayectoria "la mujer escándalo" se ha visto envuelta en un sinfin de peleas y todo tipo de alborotos, es por eso que aprovechando esta situación la cubana encontró una excelente forma de seguir en los corazones de sus seguidores a pesar de la contingencia.



Este nuevo proyecto lleva por nombre "Niurka x Happy" y ha comenzado a ser un éxito en redes, pues consiste en 6 modelos distintos con un increíble diseño, donde aparece una de sus frases icónicas en la parte delantera.

CUÍDATE!, diviértete con mis cubrebocas protegiéndote y protegiendo. Entra a mi tienda y dile al coronavirus: “Bailas???”

Como era de esperarse los comentarios de sus fans no se hicieron esperar y a todos confesaron quedar maravillados con el nuevo producto, cabe señalar que para algunos era un poco caro, no obstante, las palabras positivas sobresalieron.