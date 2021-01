Niurka Marcos responde insultos a Poncho de Nigris y lo llama "pelele sin criterio"

Niurka Marcos y Poncho de Nigris han vivido un pleito muy mediático en los últimos meses, y la cubana ahora llamó al influencer “un pelele sin criterio”.

Desde hace varios años, las posturas hacia la adopción homoparental que Poncho de Nigris externó en internet ocasionaron pleito entre él y Niurka Marcos, a quien se le considera como una aliada muy leal a la comunidad LGBT+. Desde entonces, los dos han continuado dando declaraciones del otro, pero ahora el pleito se intensificó aún más.

Luego de que Poncho de Nigris arremetiera contra Niurka Marcos criticándola por su edad y por no usar cubrebocas enfrente de sus fanáticos, la vedette se defendió y explicó el por qué se fotografía sin usar el medio de protección.

Tras haber salido a la luz y dar la vuelta unas fotografías en las que Niurka Marcos había aparecido junto a sus fans sin usar cubrebocas, el ex Big Brother había criticado fuertemente a la vedette por no cuidarse lo suficiente, asegurando que a su edad el contraer covid-19 sería fatal.

“Vende cubrebocas y no se los pone, yo dije que ya está grande, yo tengo 44 años y ella debe tener 55 años y si te da a esa edad el coronavirus te puede matar”, dijo el influencer ante el programa De primera mano.

Los comentarios provocaron que Niurka Marcos respondiera fuertemente, defendiéndose del regiomontano y explicando el por qué no utiliza cubrebocas con sus fans, y sobre todo, defendiendo estar muy orgullosa de tener su edad, y que para ella no es motivo de pena o una ofensa.

“Yo soy la primera que presumo mi edad con orgullo, ni modo que me congele, me momifique o me embalsame para esperar a que él llegue a mi edad, eso no va a pasar”, dijo la cubana para una entrevista. “Es muy triste que Poncho de Nigris necesite llamar mi atención para que yo lo destroce, diciendo que es un pelele sin criterio, como una vieja argüendera metiéndose con una dama”.

Entre otras muchas cosas, Niurka también resaltó que el influencer no debió meterse con ella, presumiendo ser “una enciclopedia para destruirlo”, y que podría “aplastarlo como cucaracha”.

En el tema del cubrebocas, Niurka Marcos señaló que al momento de que un fan le pide una fotografía se lo quita, pues sabe que para la persona es un momento especial que podría no repetirse, y que no quisiera arruinarlo al tener su rostro cubierto.

“Cuando un fan me pide una foto, traemos los cubrebocas y me dice que es su única oportunidad y me bajo el cubrebocas y me tomo la foto porque es su única oportunidad”, dijo.

El pleito entre Niurka Marcos y Poncho de Nigris

La mala relación que los dos famosos llevan se remonta a hace unos años, cuando Poncho de Nigris afirmó estar a favor del “modelo original” de la familia, rechazando la adopción homoparental.

Niurka Marcos no tomó de buena manera el comentario de Poncho de Nigris, por lo que a través de redes sociales manifestó su pensar, lo que provocó entre ambos una pelea mediática.

“Deja vivir a los demás y que viva el amor. Los gays pueden dar amor a niños, hermoso. O qué, ¿prefieres que mueran de hambre en las calles sin padres?”, escribió en ese entonces la actriz y cantante.