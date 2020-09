México. Niurka Marcos y su hija Romina se escapan y visitan Guanajuato. A través de sus cuentas de Instagram, ambas publican algunas imágenes en las que se aprecian juntas, felices de la vida y presumiento que están en una de las mejores ciudades de provincia que es maravillosa y rica en cultura.

Niurka Marcos, quien hace días fue "corrida" por Montserrar Oliver de su programa Montse & Joe, causando controversia por ello, se olvida de la vida tan agetreada que lleva en Ciudad de México, donde radica, y toma un respiro para ver este fin de semana cosas diferentes.

Al parecer Niurka fue invitada a la muestra de cine Aquacinema, festival que se celebra en Guanajuato por estos días, de acuerdo a otras publicaciones que la misma cubana hace en Instagram.

Niurka es una mujer emprendedora y siempre está trabajando. En días pasados lanzó su línea de cubrebocas con frases suyas como: “Chocaste con el muro de Berlín”, los cuales pueden solicitarse por medio de internet. La famosa tuvo la ocurrencia de capitalizar algunas de sus frases más sonadas.

Según información en distintos portales de noticias, Niurka aprovecha al máximo la emergencia que se vive por la pandemia de Covid-19 para lanzar su propia línea de cubrebocas con diseños originales, colores y pueden usarlos hombres y mujeres.

Tú no eres vedette”, “Te quisiste lucir”, “I'm sorry for everybody”, “Chocaste con el muro de Berlín”, “Te vi... pero te ignoré” y “¿Bailas?”, son algunas de las frases que Niurka ha hecho populares en los últimos años, y las repite con frecuencia, y ahora están plasmadas en mascarillas originales.