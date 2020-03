Niurka a favor de paro 'Un día sin nosotras'

Monterrey, Nuevo León.- Niurka, como muchas mujeres el 9 de marzo en México, se quedará encerrada en su casa en apoyo a la iniciativa #UnDíaSinNosotras.

La cubana comentó que ella también ha sido víctima de violencia familiar cuando era muy joven.

Contó que su primer marido estuvo a punto de matarla cuando le puso una pistola en la cabeza.

A mí nada más en una ocasión (me maltrataron), al principio de mi vida me pusieron una pistola, me ahorcaron, me arrastraron, me jalaron del pelo, pero sólo en una ocasión", comentó la cubana.