Niurka arremete en contra de Raquel Bigorra, la llama "mentirosa e ingrata" y rechaza hablar de ella

México. La polémica Niurka fue abordada por medios de comunicación en Ciudad de México y al ser cuestionada respecto a su compatriota, la también actriz Raquel Bigorra, se negó a hablar de ella.

Niurka siempre da su opinión sobre cualquier tema o artista, sin problema alguno, solo que en esta ocasión no quiso tocar el tema de Bigorra.

De Raquel Bigorra yo no opino nada. Yo doy mi opinión, que es muy importante, muy valiosa, a quién vale la pena", dijo la cubana en una entrevista que transmitió este día lunes por el programa de televisión Sale el sol.

Raquel Birogorra. Foto de Instagram

Niurka, quien ha hecho gran parte de su carrera como vedette y actriz en México, no quiere saber nada de Bigorra, y sus motivos tendrá, pero se negó a decirlos públicamente, al menos por ahora.

A la persona traicionera, mentirosa, desgraciada, persona ingrata... mi vida ha estado llena de personas ingratas, pero ahora no, porque gracias a Diosito y a mis amistades me quitan toda la mierda. De ella no quiero saber nada."