Niurka causa alboroto en playa nudista en Oaxaca, posa en topless y es la sensación en redes

México. La actriz y vedette Niurka Marcos visitó una playa nudista en Oaxaca, México, donde fue el alboroto total, además posó en topless y con ello se convierte en la sensación en redes sociales.

Niurka, de 53 años de edad, celebró por su reciente cumpleaños visitando Oaxaca y acudió a una playa nudista, se da a conocer en distintos portales de noticias.

La famosa cubana, quien radica en México desde hace varios años, estuvo en Zipolite en Oaxaca, una de las playas nudistas donde acuden muchas personas.

Niurka se caracteriza por decir siempre la verdad de lo que piensa sobre cualquier tema o artista, pero también por escribir en sus redes sociales "sus verdades".

Todavía no ha nacido, ni he parido a la perra que me de una revolcada hasta que llegaron las olas de Yemayá”, escribe en una de sus recientes publicaciones, donde aparece sobre una roca.