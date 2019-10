Niurka compara a Lucía Méndez con Michael Jackson, y le contesta

La vedette cubana Niurka compara a la actriz y cantante Lucía Méndez con el fallecido Michael Jackson, y le contesta. "Ella así es. Le gusta hacerse publicidad con todos y pues que lo haga.¿Cuál es el problema?", responde la señora Méndez.

Lucía Méndez, protagonista de inolvidables telenovelas mexicanas como "Colorina" y "Tú o nadie", se dijo feliz de que Niurka se haga publicidad a costa suya, se reporta en distintos portales de noticias, como el de Grupo Fórmula.

Sin más qué decir, Lucía Méndez se negó a dar más declaraciones acerca de la comparación que hizo de ella Niurka, con respecto al parecido que tiene supuestamente con Michael Jackson.

A la señora Lucía Méndez, intérprete de éxitos musicales como "Corazón de piedra" y "Nos aburriremos juntos", le han hecho memes alusivas a su parecido con Jackson, debido a sus características físicas, pero no le importa.

Yo dije ‘¡sí se parece!’. Porque me quedé viendo un rato, ¿no se quitará los lentes esa mujer?”, mencionó Niurka sobre Lucía Méndez y su parecido con el "El Rey del pop".

¡Ay, no importa! Pues no opino nada. Feliz de la vida que Niurka se haga publicidad y yo me siento muy bien, muy a gusto, ¿Cuál es el p… cuál es el problema?”, recalcó Méndez.