Niurka confirma romance entre Yolanda Andrade y Verónica Castro

Yolanda Andrade confesó en julio pasado haberse casado de manera simbólica con una famosa mujer; posteriormente iniciaron las especulaciones sobre quién sería dicha mujer. Uno de los nombres que acapararon los titulares de la prensa de espectáculo fue el de la primera actriz Verónica Castro.

En una reciente entrevista con Javier Poza para su programa de radio, Yolanda Andrade dejó entrever que efectivamente, fue con Verónica Castro con quien contrajo matrimonio en la ciudad de Ámsterdam, Capital de los Países Bajos. Por su parte "La Vero" lo ha desmentido, sin embargo, Niurka ha tomado partida al respecto.

En un encuentro con varios medios de comunicación, la vedette cubana asegura que entre Yolanda Andrade y Verónica Castro hubo más que una amistad. “¡Pero qué padre!, esas son aventuras señores, entiendan, la vida es linda, es hermosa, perfecta, está llena de aderezos”.

Asimismo Niurka mencionó: “Yolanda es mi amiga y yo la quiero mucho, Verónica la admiro too much y Montserrat también como Yola es mi amiga, y eso fue un romance que existió hace como 20 años, fue simbólico, fue una experiencia”.

La vedette no descartaría tiene una experiencia íntima con una mujer. “Yo tengo varias enamoradas lesbis, que me dicen unas cosas, que me encantan y todo y así como de pronto casi caigo...pero si hubiera yo se los digo, pero tampoco digo nunca jamás, porque uno nunca sabe si la vida me de la oportunidad a vivir esa aventura, para mí sería una aventura, entonces probaría”.

En la entrevista con Javier Poza, el periodista le preguntó a la conductora de televisión (originaria de Culiacán, Sinaloa), “¿es Verónica Castro?” (la mujer con quien se casó), a lo que respondió: