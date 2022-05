Niurka contenta porque Alejandra Guzmán desherede a Frida Sofía por problemática

Niurka de 54 años, compartió su alegría en torno a la herencia de Alejandra Guzmán, también de 54, ya que se le hace muy bien que Frida Sofía, hija de la segunda, quedará fuera del testamento debido a los problemas irreconciliables entre las dos famosas, la cual remonta desde el año 2019 cuando comenzó todo.

Y es que la semana pasada salieron a la luz unas notas de voz donde Alejandra Guzmán deja en claro que toda su herencia va para su sobrino Apolo, por lo que Frida Sofía queda afuera de todo lo que logró la Reina de Corazones desde que empezó su carrera, algo que aplaude Niurka quien siempre ha tachado a la joven de problemática.

"A mí me parece muy bien, si ha desprestigiado tanto el apellido y todo eso que ya sabemos, ella puede hacer con su dinero, lo que le dé la gana aparte de que la señora ya es adulto y ya puede trabajar y resolverse su vida, muy merecido porque si muerde la mano que te da de tragar", dijo para Venga la Alegría la vedette cubana.

Para quienes no lo saben en el pasado, Niurka se enfrentó con Frida Sofía por medio de las cámaras, pues opinó sobre la pelea entre madre e hija, por lo que de inmediato la intérprete de Ándale le contestó, pues no le pareció nada bien que hablara de la polémica, aunque las cosas no pasaron a mayores, pero con esta nueva declaración se podría venir una guerra entre ambas nuevamente.

La ex mujer de Juan Osorio siempre ha llamado la atención en el mundo del espectáculo por diversas razones, una de ellas ha sido porque no se deja de nada, ni de nadie, puesto que cada que habla de algún artista, ella no tiene pelos en la lengua, pues por algo la llaman la mujer escándalo.

"Pues claro yo estoy de acuerdo, porque si no quiere a su madre y más lo que le hizo a su abuelo. Entonces tampoco necesita nada de ellos?", "Lo único bueno de la joven Frida Sofía es que ella tiene su título que sacó en Estados Unidos y puede hacer lo que todos los mortales trabajar y sacar adelante su vida", escriben las redes.

Leer más: Manelyk González opaca a Andrea Legarreta y Galilea Montijo en las Estrellas Bailan en Hoy