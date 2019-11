Niurka da un pícaro y atrevido consejo a Geraldine Bazán

Niurka se caracteriza por decir lo que piensa sin tapujos algunos. En un encuentro con varios medios de comunicación, la vedette opinó sobre la reciente controversia entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto. La ex esposa del productor Juan Osorio aseguró que a Geraldine le hace falta tener sexo para olvidar al galán de telenovelas.

También te puede interesar: Gabriel Soto e Irina Baeva responde a declaraciones de Geraldine

"A Geraldine ya le dije que buscara un hombre para su vida, que el día que empiece a quimbar (copular) se va a olvidar de Gabriel Soto, necesita ocupar sus tiempos".

Tiene que masturbarse más seguido y de perdida si no encuentra a un machito todavía, entonces que se vaya a una tiendita de sexo erótico y se compre unos cuantos ñonguitos plásticos.

Sobre el tema de que Geraldine Bazán supuestamente acudió con un brujo para solicitar un "trabajo" en contra de Irina Baeva, Niurka Marcos mencionó que la actriz no tiene capacidad para eso.

Si no tiene capacidad para pensar en sí misma, ¿creen que va a tener capacidad para pensar en una religión o en una obra?, no, no le alcanzan las neuronas.