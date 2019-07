Niurka defiende a Kenia Os y arremete contra Kimberly Loaiza

Luego de que el video de Mentiroso, de Kenia Os, saliera de Youtube (el cual ya está de nuevo en la plataforma), una de las exintegrantes del tan famoso equipo de Jukilop y muy amiga de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, Katia Vlogs, habló en redes sociales acerca de lo sucedido y las cosas se pusieron muy tensas en Twitter, incluso Niurka arremetió en contra de la “Lindura Mayor” y Juan de Dios Pantoja, sacando las garras para defender a Kenia Os.

Todo comenzó cuando Kenia Os dio a conocer que su video de Mentiroso había sido bajado de la plataforma de Youtube, video que incluso estuvo en tendencias y rápidamente había reunido millones de reproducciones, casi justo en el mismo tiempo que Kimberly subió su video Enamorarme, el cual lleva más de 35 millones de visitas.

Kenia Os se sentía devastada y llorando dijo que le dolía dicha acción, dando a entender que Juan de Dios Pantoja estaba detrás de todo esto. Posteriormente Pantoja habló por medio de sus redes y negó dicha situación.

Por otra parte, una de las personas que Pantoja considera una de sus mejores amigas, Katia Vlogs, salió en su defensa y dijo que Juan de Dios Pantoja no tuvo nada que ver en “la tumbada” del video en Youtube, si no que todo se trataría de un incumplimiento de un contrato con la compañía discográfica Lizos Music, incluso la acusó hacerse la víctima para llamar la atención para volver a subir su video justo el día en que la hija de Kim y Juan de Dios, Kima, nació.

Me alegra que ya esta saliendo todo a la luz ☺️ lo “VISTIMA” que realmente es y lo desleal, hace un año ocurrió con JUKILOP y ahora con otra empresa que trabajo.



¿No les parece muy parecido? Se peleó con juan y salió llorando �� y ahora con Lizos music lo mismo. — Katiavlogs (@katiavlogs) July 9, 2019

Las reclamaciones rápidamente se hicieron esperar de los seguidores de Kenia, a quienes Katia les respondió.

Una de las que sorprendió fue Niurka, quien defendió a Kenia ante las declaraciones de Katia Vlogs, y participó en la polémica que su suscitó en Twitter.

Niurka al parecer se molestó al ver que la exmiembro del Team Jukilop afirmaba que Kenia era una traicionera, ya que la considera una muy buena persona y se fue a la yugular en contra de Katia, a quien le dijo que ella la defendería y que dejara de hablar de lo mismo, pues la cubana le dijo que sin ese tipo de noticias ella no era nadie.

“Ay niña ya basta, dices que no necesitan de hablar de Kenis Os cuando tú estás hablando de ella, porque si no es así tú no eres noticia, no eres nadie, solo eres una más en el olvido y vayan a chin... a su ma...”, dijo la cubana.

Además Niurka realizó la dinámica de preguntas y respuestas a través de sus historias de Instagram en las que le preguntaron del mismo tema y volvió a atacar a los integrantes de Jukilop, mostrando en todo momento su total apoyo al Team Kenini.