Niurka destapa que quiere colaborar con Ninel Conde, pero ella no quiere

México.- En el marco de su eliminación de La Casa de los Famosos, proyecto de Telemundo, Niurka ha salido a ofrecer diferentes entrevistas y ha hablado de todo. Recientemente sorprendió al ser cuestionada sobre su archienemiga, nada más y nada menos que Ninel Conde.

La cubana sorprendió a todos al destapar que quiere una colaboración con la mexicana, sin embargo, esta la ha rechazado. Tras las infinitas burlas que le ha hecho, deja al descubierto que quiere que trabajen juntas para generar importantes ganancias, sin embargo, no se ha logrado concretar.

Ha sido la misma Ninel Conde quien se ha negado a compartir escenario con la vedette cubana, pero esa no ha sido la sorpresa, si no, la iniciativa que ha tomado la conocida como la Mujer escándalo, pues nunca se creyó que tendrían algún tipo de comunicación.

"Ella no quiere, mi amor, porque es brutita. Si ella supiera cómo el público quiere vernos juntas y cuánto ganaríamos 'bisneando' [trabajando] con eso, ella se pusiera las pilas", contestó Niurka al ser cuestionada al respecto.

De nueva cuenta, Niurka habló sobre Ninel, sin embargo, en esta ocasión fue diferente, pues aclaró que no le tenía ninguna clase de envidia, pero reconoce que es probable que no quiera que trabajen juntas porque no le gusta "su vulgaridad".

Cabe recordar que Niurka y Ninel Conde han sostenido por años una pelea que parecía interminable, protagonizando así algunos de los momentos más recordados de la televisión mexicana que, de concretarse una colaboración, lograrían robarse la atención de todos.

