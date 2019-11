Niurka dice envidiosa a Geraldine Bazán por la felicidad de Gabriel Soto

Niurka no se quedó callada y se le fue con todo a Geraldine Bazán a quien tachó de envidiosa después del zafarrancho que se vivió después de que la actriz se molestó porque Gabriel Soto quiere que sus hijas convivan con su novia Irina Baeva, con quien lleva varios meses de relación.

"Si Soto está viviendo con una pareja, pienso, indica la lógica que si estoy con mi pareja a lado, no estoy obligando a mis hijas o a mis hijos a convivir con la pareja, simplemente tengo pareja y como tengo pareja no le voy a decir vete para haya porque voy a estar con mis hijos, porque eso sucede en algunas otras parejas", dijo Niurka.

Pero en su declaración Niurka remató diciéndole envidiosa por la etapa que está viviendo Gabriel Soto quien dijo en una entrevista que nunca se había enamorado tanto de alguien como con la actriz de origen ruso.

Envidiosas del momento que le está tocando no vivir a su marido con otra mujer, buscate otro marido y veras que no vas a tener tiempo ni pa' pensar es más ni te vas a fijar en eso, ni te va a pasar por la mente, has tu vida, quiérete más, es un problema de autoestima baja...", dijo Niurka para el programa Hoy.

Por otra parte esta fue la declaración que hizo Soto sobre su fuerte relación con la actriz de origen ruso.

"Así es uno nunca acaba todo lo que se dijo se tenía que decir lo único que te puedo decir es que estoy feliz estoy en una relación en la que jamás en mi vida me había sentido tan contento y tan enamorado y bueno que evidentemente mis hijas siempre son y serán lo más importante para mi", dijo Gabriel para el programa Hoy.