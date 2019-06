Niurka dice todas las verdades de Raquel Bigorra por traición

Mientras Raquel Bigorra sigue en el ojo del huracán supuestamente por filtrar información personal de Daniel Bisogno, su compatriota Niurka Marcos, se la acabó en una conferencia de prensa en Los Ángeles, California, donde dejó en claro que la conductora es una mala persona, además de falsa.

"Se los dije que la Bigorra era cul$%&. Pues claro lo hemos vivido todos vivimos en una farándula en una industria donde hay bueno y hay malo nada más que existimos los que tenemos la habilidad de evadir las adversidades y como dije antes la mediocridad a mí como cualquier persona que yo estoy segura que todos mis compañeros la han vivido, me pueden traicionar una vez la segunda no llega...", dijo para 'Sale el Sol'.

Por si fuera poco la actriz dijo ante la prensa que se le hace extraño que hasta ahorita saquen a relucir la personalidad de la conductora, pero más la impactó saber acerca de las ofertas de trabajo que le dan sabiendo como es la cubana.

"Hay personas que le gusta la mala vida y mientras más mustias más les gusta mientras más mentirosas más le gusta, mientras más traicioneras ahí están y la siguen contratando es parte de nuestra farándula eso no es nada nuevo eso no tiene que sorprenderlos a ninguno eso era una realidad a voces que se hacían nada más los tarados de que no la escuchaban rata era desde que nació...", dijo Niurka furiosa.

Recordemos que Niurka ya había tenido problemas con Raquel Bigorra en un programa de televisión exponiendo ante los medios la mala jugada que le hizo. Ahora la nueva batalla para la animadora es con Atala Sarmiento, Daniel Bisogno e Ingrid Coronado.

Y es que la también actriz supuestamente dio a conocer los problemas que enfrentaba Ingrid Coronado y el matrimonio que tuvo con Fer del Solar, además de que también se dio a conocer cuando Sarmiento acudió a una clínica de fertilidad para convertirse en madre.

Cabe mencionar que Pati Chapoy conductora titular de Ventaneando dio a conocer en una emisión del programa la información que filtró Bigorra sobre su compadre y amigo Daniel Bisogno, creando gran controversia en el mundo del espectáculo.

"Me mandan toda la denuncia que Cristina hizo en contra de ti y me comentó señora por ética profesional que esto me lo envió la señora Raquel Bigorra y me dijo que hiciera uso de esto como yo quisiera", dijo Pati en Ventaneando.