Niurka encaró a los policías que detuvieron a su hija Romina

Romina Marcos, hija de la conocida cubana Niurka Marcos, fue detenida hace unos días en al Ciudad de México junto con su novio, ya que supuestamente estaba fumando marihuana en la calle. Posteriormente fue llevada al Ministerio Público donde al final de cuentas el juez los dejó ir, pues no su pudo comprobar dicha acusación.

Según los elementos policiacos que detuvuieron a Romina Marcos, la joven tenía en su poder una pipa para fumar marihuana entre sus pertenencia y al tener una actitud sospechosa, la detuvieron.

En su perfil en Instagram Niurka Marcos compartió un video donde encaró a los policías que detuvieron a su hija: "obviamente nunca mostraron una prueba que pudiera corroborar su palabra contra la nuestra", manifestó la vedette en su publicación.

"La encontramos ingiriendo", expresó uno de los policías, a lo que Niurka preguntó firmemente: "¿estaba fumando marihuana?". Al responder el agente que sí, la actriz le preguntó donde estaba la prueba.

La llamada "Señora escándalo" cuestionó a una mujer policía: "¿los agarraron literalmente fumando marihuana en la calle?", a lo que ella señaló: "lo que pasa es que cuando nos vieron, luego luego lo escondieron (la pipa)".

En sus Instagram Stories Romina Marcos aclaró lo sucedido: “tuvimos un percance, nos pararon los policías, nos revisaron, encontraron una pipa y pues ahí se aprovecharon un poco de la situación, nos llevaron a un juez cívico y al final pues obviamente salimos porque pues nosotros ni siquiera estábamos fumando ni nada, la pipa estaba ahí nada más”.

“Las notas que están sacando a lo mejor el encabezado no es el mejor porque dice ‘detienen a hija de Niurka Marcos por estar fumando marihuana en la calle’. Eso no es cierto, eso pues los medios de cierta forma lo tienen que hacer para llamar la atención al final es su trabajo y lo respeto pero eso no es cierto”, señaló.

Nosotros no estábamos fumando, aquí yo con mi cara Romina con mi voz les estoy diciendo lo que pasó.

"Y así fue para que no se dejen llevar por ese tipo de encabezados que traen las notas, pero no, en ningún momento nosotros estábamos fumando".

Asimismo Niurka defendió a su hija quien fue duramente criticada en redes sociales: "la gente que critica a mis hijos es gente pend..., por lo menos mis hijos trabajan ya viven solos y no son unos y unas viejas y viejos de 30 a 60 años que no trabajan, que pena les deben de dar que mi hijo desde muy pequeño trabaja y ustedes no".