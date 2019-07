Niurka enseña sus senos en plena entrevista

La vedette cubana Niurka Marcos vuelve a dar de que hablar y ahora sorprende a periodistas al enseñar sus senos en plena entrevista que le hacen en Ciudad de México. Las imágenes del momento cirulan en distintos portales de noticias.

A Niurka la cuestionan sobre qué se pone para lucir siempre tan espectacular, y responde que de todo se ha puesto, por ejemplo, todos los remedios caseros habidos y por haber, y le han funcionado de maravilla.

Yo me he puesto en mi piel todo. Me dijeron clara de huevo, semen que quítatelo a los cinco minutos no, que quedate media hora con él, yo así con la cara tiesa”.

Y en el momento que menos esperaban, Niurka se levantó la playera y dejó al descubierto sus senos frente a todos los periodistas.

Niurka causó polémica semanas atrás, luego de declarar también en plena conferencia de prensa que ella había sido la mejor protagonista de la exitosa obra de teatro "Aventurera", muy por encimam de Edith González, quien acababa de fallecer.

La declaración de Niurka se dio luego de que Carmen Salinas, productora de "Aventurera", declaró que Edith había sido la mejor "Aventurera", y entonces Niurka se manifestó alegando todo lo contrario.

Carmelita dio a conocer que la vedette cubana se disculpó por sus comentarios en contra de la fallecida actriz.

Edith González, estuvo en "Aventurera" en dos temporadas diferentes: de 1997 a 1998 y del 2005 al 2008 y Niurka estuvo en 2002, causando euforia al ser la más atrevida.

Yo fui la mejor aventurera I’m sorry for everybody, esté quien esté y se quede, se vaya, se ponga, se siente, se suba, se baja, y quien quiera verlo”, dijo Niurka.

Se me murió, chiquita, Edith está muerta, ya no se puede defender, ya, hay que dejar que los muertos descansen. No voy a contestar nada ni a favor tuyo, ni en contra. Tú eres la mejor del universo y siempre vas a serlo”, conestó Carmen.





De igual manera mandó el siguiente mensaje a la cubana: "está tres metros bajo tierra, está muerta, entiéndelo por el amor de Jesús, razona por el amor de Dios”.

Itatí Cantoral, Sabine Moussier, Maribel Guardia, Ninel Conde, Malillany Marín y Susana González, son otras de las actrices que han protagonizado el musical.