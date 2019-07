Niurka habla sobre pleito de Alejandra Guzmán y es elogiada

Uno de los escándalos que sigue en boca del mundo de la farándula ha sido el pleito entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía, pues ambas mujeres no han arreglado sus diferencias las cuales llevan más de medio año.

Por si fuera poco las cosas se han puesto más intensas después de que Frida dijo que la rock star la golpeó aunque de inmediato un maquillista de la cantante la desmintió asegurando que fue la joven quien golpeó a su madre.

Ahora quien dio su punto de vista sobre el pleito fue la polémica Niurka Marcos quien dijo que el pleito familiar es un golpe muy fuerte para Alejandra Guzmán por todo lo que a declarado Frida Sofía.

"Me da pena por ella por ya tan madura como yo le debe doler el doble, porque hace conciencia al doble lo único que necesitan es dejarse exhibirse un ratito y a la niña, le digo, nada, yo la entiendo porque tal vez no encuentro unas respuestas que mis hijos si encontraron, cuando una joven esta enojada, rompe la barrera de la prudencia porque está enojada, porque todavía no tiene conciencia del daño que puede hacer...", dijo Niurka en el programa De Primera Mano.

Por su parte los internautas que vieron la entrevista de la cubana le dieron la razón como pocas veces lo hacen ya que habló del delicado tema con todo respeto pues esta vez no quería entrar a la polémica.

"Primera vez que hace un buen comentario", "Jajaja ya quiero ver la contestación desubicada de Frida hacia Niurka", "Niurka será lo que sea. Pero es muy buena madre", le escribieron a la también actriz.

Y es que Niurka a pesar de ser la mujer del drama en la farándula mexicana, siempre ha dejado bien claro que es una madre que da todo por los hijos, pues siempre esta con ellos en sus éxitos y también derrotas, llevándose elogios por parte de sus fans quienes le han dicho a la famosa que como madre nadie se le compara.

Cabe mencionar que hace unos días fue detenida por portar una pipa de marihuana y aunque la joven no estaba consumiendo algunos medios aseguraron que sí por lo que se fue con todo sobre ellos despotricando pestes en redes sociales.