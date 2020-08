Niurka lanza línea de cubrebocas con frases suyas como: “Chocaste con el muro de Berlín”

México. La vedette cubana Niurka lanza su propia línea de cubrebocas con frases suyas como: “Chocaste con el muro de Berlín” y de esa manera le hace frente al coronavirus. La famosa tuvo la ocurrencia de capitalizar algunas de sus frases más sonadas y que se han quedado grabadas en varias entrevistas que le han hecho para la televisión, y las imprime en cubrebocas con distintos diseños.

Según información en distintos portales de noticias, Niurka aprovecha al máximo la emergencia que se vive por la pandemia de Covid-19 para lanzar su propia línea de cubrebocas, con diseños originales, colores y pretende que las puedan usar hombres y mujeres, pero sobre todo que se diviertan y la recuenden siempre que los usen.

Tú no eres vedette”, “Te quisiste lucir”, “I'm sorry for everybody”, “Chocaste con el muro de Berlín”, “Te vi... pero te ignoré” y “¿Bailas?”, son algunas de las frases que Niurka ha hecho populares en los últimos años, y las repite con frecuencia, y ahora están plasmadas en mascarillas originales.