Niurka le enseña a Juan Vidal todo lo que dejó ir al aparecer con bikini blanco

Niurka de 54 años, reventó las redes sociales al aparecer en bikini blanco de dos piezas con el cual no solo le demostró a sus fans que tiene un cuerpazo de diosa, sino que le mandó una indirecta a Juan Vidal de todo lo que se pierde, pues como muchos ya lo saben mantuvieron un romance en La Casa de Los Famosos.

En la foto se puede ver a Niurka con un bikini en color blanco posando boca abajo sin nada de maquillaje, además haciendo de unas miradas muy coquetas y es que algo indiscutible sobre esta guapa mujer es que tiene una belleza intacta la cual ha sabido mantener con ejercicio, además de una buena alimentación.

"Eso mami niu te amamos y te adoramos mucho, te admiro mucho eres la mejor", "Guapa como siempre, mi paisana, nunca cambies", "Vi la entrevista que hizo Mara Castañeda en su canal de YouTube. Buenísima", "Niurka eres lo máximo vi la entrevista con Mara Patricia, tu honestidad, coherencia y decencia sobrepasan cualquier situación. A las guerreras siempre se las quieren fregar pero tú no te dejas!!", escriben las redes sociales.

Para quienes no lo saben, Niurka comenzó una relación con Juan Vidal en el reality show, donde no dejaron nada a la imaginación, ya que se demostraron amor en todas las ocasiones posibles, incluso la vedette dijo en el programa Con Permiso que hubo más que solo besos, dejando a todos impactados, pues asegura que las cámaras no mostraron esa parte.

Desafortunadamente hace unas semanas salió Juan Vidal y la misma actriz de telenovelas dijo que el actor no la buscó como ella esperaba, es por eso que puso fin al romance fugaz que vivieron, aunque es bien sabido que ella es una mujer fuerte que lejos de ponerse a llorar le da vuelta a la página, ya que es una mujer que siempre le gusta hacer cosas nuevas.

Te puede interesar:

Otra de las cosas que muchos fans de Niurka esperan que la famosa se encuentre con Laura Bozzo con quien tuvo una fuerte rivalidad, pues ambas tuvieron varias peleas, pero al final se arreglaban.