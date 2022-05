Niurka llama "gorda" a Adamari López; su ex pareja Toni Costa reprende a la vedette cubana (VIDEO)

Luego de que la actriz puertorriqueña Adamari López diera a conocer su separación del bailarín español Toni Costa, padre de su hija Alaïa, surgieron varias especulaciones sobre los motivos de su ruptura, tras 10 años de relación amorosa. Uno de estos rumores apuntaba a que Toni le había sido infiel con otros hombres, situación que él ha desmentido en varias entrevistas.

Recientemente, en "La casa de los famosos", reality show de la cadena hispana Telemundo, Toni Costa manifestó estar dolido con Adamari López, por no haberlo defendido cuando surgieron esos rumores sobre la supuesta infidelidad y sus preferencias sexuales.

Como muchos sabrán, la vedette cubana Niurka Marcos es muy transparentes y dice las cosas tal y como las piensa, sin filtro alguno. En otras palabras, no tiene "pelos en la lengua". Al saber como se sentía Toni, la ex esposa del productor de televisión Juan Osorio, opinó que Adamari López, como madre de su hija, debió pronunciarse por el bien de la familia.

Asimismo, llamó "gorda" a Adamari López, lo que molestó a Toni Costa, quien le reclamó y pidió que delante de él, jamás volviera a insultar a su ex pareja.

Este fue el controvertido comentario de Niurka: "hubo una época que se puso fea, embarnecida, ajada, gorda y ojerosa, yo me acuerdo cuando la veía en los programas, yo no sé qué, pero se engordó horrible, ahora está preciosa y está iluminada, o sea, está coqueta".

Así luce hoy en día la actriz y conductora de televisión Adamari López.

El bailarín y coreógrafo profesional, defendió a Ada por el bien de su hija. "Delante de mí no lo hagas, porque Alaïa lo puede estar viendo y puede decir: 'qué clase de papá tengo que no ha defendido a mi mamá'".

Posteriormente, Niurka se disculpó con su compañero de "La casa de los famosos", argumentando que en ocasiones "soy juguetona cuando digo: 'estaba gorda, parecía una paleta payaso', y a lo mejor, lo hago con la intención de que la gente se ría. Pero eso no es lo que me importa de tu conversación, lo que me importa de tu conversación es que no andes mirando si te defiende o no, lo que me importa de tu conversación es que tú haces lo correcto". Toni aceptó las disculpas de la vedette.

Te recomendamos leer:

Antes de esto, Toni Costa abrió su corazón con respecto a su separación de la actriz de telenovelas, mencionando que una relación no se acaba de la noche a la mañana, "se va deteriorando hasta que llega un punto en que ya no puedes hacer nada, se puede haber trabajado, intentado, forzado, pero cuando ya no es, ya no es, son 10 años de muchas cosas que se van acumulando".