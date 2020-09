Niurka llama "tontita y mustia" a Montserrat Oliver tras correrla de su programa

México. Niurka Marcos llama "tontita y mustia" a Montserrat Oliver tras correrla de su programa. "La mujer escándalo" , como era de esperarse, no se podía quedar callada y expresar lo que siente luego de que Oliver le dijo: "Niurka, ya vete", y esta abandonó el programa que conduce en Unicable con Yolanda Andrade.

Niurka, a través de un video que coloca en Tik Tok, contesta a Oliver que su error fue subestimarla, y además le pide que recuerde que ella pertenece al club de las mujeres mustias, todo esto en respuesta al hecho de que supuestamente Montserrat la corrió de la grabación de su citado programa de televisión.

En el video, la polémica cubana le hace ver a Montserrat Oliver, quien pronto se casará con Yaya, su pareja, que se quiso "lucir", pero ella la ignoró. En distintos portales de noticias se habla del nuevo escándalo que acaba de suscitarse y envuelve ahora a las dos guapas conductoras.

Y tras lo sucedido, se cuenta también que Montserrat, en cuanto vio que Niurka abandonaba el foro, salió corriendo detrás de la vedette y youtuber, y en su intento por convencerla para que regresara, no aceptó.

A ver Montserrat. Mi lenguaje corporal nunca fue de enojo, fue veloz y divertido. Tú dijiste ‘Niurka, ya vete’ y me fui. La verdad es que te quisiste lucir. Te vi, pero te ignoré. La pregunta es ¿por qué tratar mal a quienes damos todo en tu programa de a gratis para ayudarte a subir el rating?”, preguntó.

Es sabido que Niurka jamás se queda callada y expresa lo que siente y piensa ante cualquier situación que la envuelva a ella, además acostumbra a opinar sobre otras celebridades que se ven envueltas en alguna situación que amerite su opinión. Ahora le dice sus verdades a Montserrat Oliver,

Tontita, se te olvidó que la reina de la polémica soy yo y no puedes venir a bailar a casa del trompo. Ese saco te queda grande, amiga recuerda que tú perteneces al club de las mustias. Si se te ocurrió a ti o te lo apuntó tu producción, ojo, el gran error fue subestimarme”.

Y también le dice que no se sienta tan importante, que esta no es la primera vez que la corren de un programa. "No te sientas tan importante, no es para tanto ¡perra!".

Una mujer emprendedora

Niurka lanzó recientemente su propia línea de cubrebocas con frases suyas como: “Chocaste con el muro de Berlín” y de esa manera le hace frente al coronavirus Covid-19. La famosa capitaliza algunas de sus frases más sonadas y que se han quedado grabadas en varias entrevistas que le han hecho para la televisión, y las imprime en cubrebocas con distintos diseños.

Según información en distintos portales de noticias, Niurka pretende que los cubrebocas puedan usar hombres y mujeres, pero sobre todo que se diviertan y la recuenden sus frases siempre que los usen.

Tú no eres vedette”, “Te quisiste lucir”, “I'm sorry for everybody”, “Chocaste con el muro de Berlín”, “Te vi... pero te ignoré” y “¿Bailas?”, son algunas de las frases que Niurka ha hecho populares en los últimos años, y las repite con frecuencia, y ahora están plasmadas en mascarillas originales.

A través de Instagram, Niurka presentó su línea de cubrebocas llamada Niurka x Happy y contempla seis modelos diferentes; son lavables y han sido elaborados con materiales de calidad y espera que sean bien recibidos por parte del público.

Niurka Marcos es originaria de La Habana, Cuba, según Wikipedia, nace el 25 de noviembre de 1967, y es una vedette, cantante, bailarina y actriz cubana que radica en México desde hace varios años.

