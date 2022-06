Niurka pone de cabeza a Telemundo y La Casa de Los Famosos por hacerla quedar muy mal parada

Niurka de 54 años de edad, puso de cabeza no solo a la producción de La Casa de Los Famosos, sino a todo Telemundo televisora encargada de hacer el reality show, pues según la artista le hicieron una campaña para dañar su imagen en todos los aspectos, por lo cual dijo varias cosas sobre dicho proyecto.

Y es que Niurka no entiende como Telemundo la dejó muy mal parada, pues ella asegura haber realizado un papel muy real en el reality show para que el público la conociera aún más, pero la realidad es que según le hicieron una campaña de desprestigio, por lo cual no se presentó en la gala del lunes dejando en claro que ya no ira.

"Hay un contrato que no estaba incluido, que me desprestigiaran la imagen y dice el contrato que si tú afectas mi imagen el contrato va pa' bajo papá", dijo Niurka muy molesta en De Primera Mano, donde arremetió contra la televisora estadounidense.

Pero quien también ayudó a Niurka ante toda esta polémica, pues fue tachada de no solo manipular a sus compañeros, sino de hacerles brujería fue su hija Romina Marcos quien se metió en la entrevista de su madre muy molesta y dijo porque no ponían los videos donde Daniela Navarro quien se peleó con la vedette en el pasado supuestamente dijo que tenía un hermano trabajando en Telemundo, además de que supuestamente la actriz se iba abajo de la mesa para decir a quien iba a nominar acción que no se puede hacer, pues es contra las reglas del juego.

"Jajjaa habla del bullying cuando es la menos indicada cuando atacó a las mujeres ahí por su físico, a Daniela y a Julia a Laura porfavor", "Jajajaja súper incongruente, defendiendo el amar tu cuerpo y echándole a Adamari Lopez", "La hija defendiendo lo indefendible se va a ir para abajo como la mamá por andar de alcahueta", escriben las redes sociales.

Cabe mencionar que Brenda Zambrano fue otra de las mujeres con las que Niurka tuvo problemas, por lo que arremetió contra ella cuando salió de la casa al enterarse todo lo que habló de ella estando en la casa, pero lanzó un comunicado donde dijo que ya no hablara del tema.