Niurka revela oscuro pasado del actor William Levy

Niurka Marcos y William Levy protagonizaron un escándalo desde 2018, y han dado mucho de que hablar, pues él habría dicho algunas cosas que no le parecieron a ella sobre Juan Osorio, su exesposo. Niurka revela algo del oscuro pasado de Levy.

Según reporte en distintos portales de noticias, William Levy publicó en sus redes sociales y envió a la prensa un comunicado, luego de que Juan Osorio manifestara su descontento con Levy debido a que, supuestamente se negaba a trabajar en una telenovela en México:

Y eso no sería todo, ya que William Levy también habría llamado a Osorio "productor de bajo grado".

Ante esta situación, Niurka, quien fue esposa de Juan Osorio, no dudó en sacar las uñas y defenderlo de los ataques de Levy y se refirió a él como un pobre desnudista en Cuba que aprovechó conocer a Carla Estada, y tener un amorío con ella, para que lo sacara de su país.

Según palabras de Niurka, William tendría su gran oportunidad como actor en México gracias a que tuvo relaciones íntimas con la productora Carla Estrada.

Estrada, productora de telenovelas como "Quinceañera", "Amor en silencio" y "Sortilegio", entre muchas más, se refirió a lo que habló Niurka Marcos de ella y William Levy.

Me duele, me da tristeza que una mujer que realmente no creo que tenga ninguna autoridad moral ni somos grandes amigas ni conoce realmente mi trayectoria ni mi persona como para que se exprese así de mí."