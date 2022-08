¿Niurka saldó la deuda que tenía Juan Vidal con su ex Cynthia Klitbo? "Yo si lo mantendría"

En la controvertida separación de Juan Vidal y Cynthia Klitbo, la vedette cubana Niurka Marcos ha tomado partida, esto, tras haber comenzado una relación amorosa con el galán de telenovelas, romance que surgió al participar en el reality show "La casa de los famosos", producido por la cadena hispana Telemundo.

Mientras el actor dominicano Juan Vidal estuvo encerrado en "La casa de los famosos", la villana de telenovelas Cynthia Klitbo, hizo una serie de declaraciones en su contra, refiriéndose a él como un "vividor" y "chichifo", asegurando que el motivo de su separación, fue por sus problemas de ira.

Asimismo, la actriz mexicana levantó una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en contra de Juan Vidal, por supuesta violencia psicológica y por un adeudo de 4 mil 500 dólares, cantidad que supuestamente se rehusaba a pagarle.

Tras su salida del reality show antes mencionado, Juan Vidal saldó su deuda. En las stories de su cuenta en Instagram, publicó una ficha de depósito por 80 mil pesos mexicanos a su ex. "para los que tenían el pendiente, no sucedió antes (el pago) por oposición de la contraparte. ¿Con qué intensiones? Solo ella sabe".

Posteriormente, surgió el rumor de que Niurka fue quien saldó el adeudo de su novio Juan Vidal. En un reciente encuentro con varios reporteros de espectáculos, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la controvertida vedette cubana, habló al respecto.

"Él acaba de salir de 'La casa de los famosos', donde le pagaron muy bien, los haters que vayan y chin... a su mad..., sufren con lo que nosotros estamos gozando, yo a él no le he dado un centavo, no tengo que decirlo, lo hago por él, a mí me vale mad... que lo piensen".

Con el humor y la picardía que la caracterizan, Niurka manifestó que si mantendría a Juan Vidal, "con lo bueno que está".

Por su parte, Juan Vidal comentó que antes de entrar a "La casa de los famosos", había dejado todo coordinado con su asistente, para que Cynthia Klitbo cobrara el dinero que le debía. Cabe señalar que la actriz, había dicho en una anterior entrevista, que le querían pagar en pesos, cuando el préstamo fue en dólares.

"Yo me llevó la sorpresa al salir y me doy cuenta de que ella nunca quiso aceptar el dinero, si es en dólares, hablas con la oficina, te cambian los dólares y te los dan, ósea, ¿por qué pones tantas excusas para tomar el bendito dinero?".

Sobre ser llamado "chichifo" por su ex, el actor externó: "está discriminando, está acusando, está difamando, se los dejo de tarea lo que puede suceder".