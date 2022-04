Niurka se le van con todo a Christian Nodal, por los tatuajes que tiene: "parece periódico su jeta"

En un encuentro que tuvo con varios reporteros de espectáculos, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Niurka Marcos criticó al cantante y compositor Christian Nodal, intérprete de temas como "Botella tras botella", "No te contaron mal", "Adiós amor", "Ya no somos ni seremos" y muchas más, por los tatuajes que tiene en su rostro.

"Yo le dije que él era una estrella, que no debía tatuarse tanto la cara porque es su fachada", expresó la vedette de 54 años de edad, originaria de La Habana, Cuba y ex esposa del productor de televisión Juan Osorio, padre de su hijo Emilio Osorio.

Son naquerías diferentes a las mías, la de él sí está muy de la chin..., porque parece un periódico su jeta.

El cantautor Christian Nodal, ex novio y prometido de la cantante y actriz española Belinda, tiene varios tatuajes en el contorno del rostro y debajo de los ojos. Recordemos que durante el tiempo que estuvo con la intérprete de "El baile del sapito", se hizo unos tatuajes en su honor, los cuales ha estado removiendo desde que terminaron su relación amorosa.

Uno de los reporteros le pidió a Niurka que calificara del 1 al 10, el nivel de "naco" en el cual está Christian Nodal, por la apariencia que le dan sus diversos tatuajes. "Para mí ocho, le faltan dos para perder el piso, para ya volarse la barda", respondió la llamada "señora escándalo".

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la actriz de televisión y teatro, critica al ex novio de Belinda por sus tatuajes.

"Se vale que se arrepienta, pero también se vale que le digan: '¡qué pende...!', eres artista Nodal, eres una estrella, ¿cómo vas a opacar tu rostro?, tu arte, distraer tu canto, tu música, tu leyenda, tus canciones, tu historia de vida, con el nombre de alguien más que está distrayendo", manifestó en febrero pasado antes varios medios de comunicación.

Asimismo, en aquella ocasión, la vedette opinó que Belinda no debería regresarle el anillo de compromiso a Christian Nodal.

Leer más: Sin piedad alguna, Niurka tunde a Paulina Rubio por desairar a Alejandra Guzmán, "una majadera"

"Mija no le devuelvas nada, que él no te puede devolver las coj..., las besadas, las presumidas y las manoseadas, fue un regalo, lo que se da no se quita, se chin..., yo dije: 'qué bueno que le regaló ese anillo de 3 millones de dólares porque al rato, con esa mam...va a comprar su casa".