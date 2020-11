Niurka se pone a bailar en traje de baño y es la envidia de sus fans

La cubana Niurka de 52 años de edad, sabe muy bien como disfrutar de la vida, es por eso que la artista se fue a la playa con varios amigos, pero ella quiso lucirse por lo que se puso a bailar en el yate que iba junto a sus amigos, por lo que se llenó de elogios debido al cuerpazo que se le miraba a la famosa vedette en traje de baño.

Pero no todo fue viaje de placer, pues el motivo por el que Niurka se fue a la playa no solo fue de placer también se trató para tomarse una sesión fotográfica muy profesional, pues en el medio es muy sabido que la actriz siempre hace calendario de fotos para sus fans, quienes admiran el cuerpo tonificado de la artista quien a pesar de ser madre de tres jóvenes se sigue viendo como veinteañera.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Y es que para quienes no lo saben, Niurka desde muy joven incluso antes de ser famosa practicó artes circenses, por lo que adquirió un cuerpo de envidia, pero se al parecer no estaba de todo contenta con su cuerpo, es por eso que se puso implantes mamarios, para verse más guapa, pero todo lo demás es gracia su disciplina con el deporte.

"La mujer escándalo jajajajaja yo dijo la mujer más clara del mundo", "Deberías de aparecer en un vídeo de Daddy Yankee ... Me caes bien porque eres una señora que se cuida y goza la vida al millón todos los días todo el tiempo", "Como Niurka ninguna la mejor que baila la que dice las cosas como son yo la adoro", le escribieron a Niurka en el video donde se le ve bailando espectacular.

Recordemos que Niurka es considerada como la mujer escándalo, desde hace varios años, pues ella opina lo que sea cuando los medios le preguntan algo relacionado con otros famosos, es por eso que la artista responde sin ningún tapujo desatando un gran escándalo.

Uno de los escándalos más recientes que enfrenta Niurka en estos momentos, es la pelea que tuvo con la presentadora de televisión, Montserrat Oliver con quien se enojó después de que la última la corriera del programa de televisión Montse&Joe, por lo que ambas mujeres se han enfrentado en una serie de declaraciones, donde la más afectada ha sido Montserrat Oliver.

A ver Montserrat. Mi lenguaje corporal nunca fue de enojo, fue veloz y divertido. Tú dijiste ‘Niurka, ya vete’ y me fui. La verdad es que te quisiste lucir. Te vi, pero te ignoré. La pregunta es ¿por qué tratar mal a quienes damos todo en tu programa de a gratis para ayudarte a subir el rating?”, dijo Niurka cuando se desató el escándalo entre ambas mujeres.

Aunque Niurka dijo que la grosera fue Montserrat Oliver, Yolanda Andrade de inmediato intervino, pero a Niurka no le pareció del todo y le dijo que no se metería en dicho problema, pues a pesar de que ambas son amigas, le advirtió que ni siquiera comentara sobre lo sucedido, pues ella no tenía nada que ver en el asunto.

Otra de las cosas por las que Niurka es admirada es por ser una madre muy protectora, pues la artista a pesar de que sus hijos son grandes, ella siempre los defiende de todo en especial de los programas de espectáculo, pues a la vedette jamás le ha gustado que se hablen de los chicos que están haciendo sus pininos en el mundo de la farándula, en especial su hijo Emilio que ya ha logrado telenovelas.

Por su parte Romina se ha convertido en una youtuber muy popular con gran éxito pues comparte parte de su vida y habla maravillas de su madre quien los crio de una manera extraordinaria.