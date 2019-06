Niurka se pone como fiera y defiende a su hija de la prensa

La vedette cubana Niurka Marcos se pone como fiera y defiende a su hija Romina de ataques de la prensa, la cual señala este día que la detuvieron por llevar una pipa para fumar mariguana.

Niurka no podía quedarse de brazos cruzadas y saca las uñas, como toda leona, para defender a su cachorro. La protagonista de la obra "Aventurera", y quien lleva años radicando en Ciudad de México, a su estilo, pone en su lugar a la prensa a través de Twitter.

Y como la gente no deja de escribirle cosas alusivas a sus hijos, incluso en tono ofensivo, ella misma responde y aclara que sus hijos son admirables, ya que ya viven solos y no como muchos que tienen 60 años y siguen en casa de sus papás.

La gente que critica a mis hijos es gente pendeja por lo menos mis hijos trabajan ya viven solos y no son unos y unas viejas y viejos de 30 a 60 años que no trabajan que pena les deben de dar que mi hijo desde muy pequeño trabaja y ustedes no

Romina, la hija de Niurka, fue detenida en la Ciudad de México por portar una pipa de marihuana y aunque no estaba consumiendo, asegura que la policía se aprovechó de la situación, se informa en distintos portales de noticias.

Ante los hechos, es la misma Romina quien decidió dar la cara ante sus fans y aseguró que algunos medios comenzaron a mentir sobre la información, ya que se dijo que la youtuber había pisado la cárcel, hecho que negó, pues Niurka de inmediato fue por ella.



Romina contó que la pararon junto con unos amigos, los revisaron y les encontraron una pipa. Se aprovecharon, definitivamente, de la situación.

Salimos porque no traíamos nada. La pipa solo esta ahí. Así que recuerden, para que no se los pend$%& ustedes pueden traer menos cinco gramos y mientras no la estén consumiendo no pasa nada", comentó Romina.