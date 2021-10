Niurka se siente llena de colágeno gracias a su joven novio y así lo describe

Niurka de 53 años de edad no se anda con juegos y es que compartió con sus fans que su novio de 31 le inyecta colágeno a su vida, pues para ella la relación va de maravilla.

Para quienes no lo saben Niurka se fue a vivir a Mérida desde hace tiempo y fue ahí donde se dio el flechazo entre los dos, por lo cual la actriz cubana ha dicho sentirse muy plena.

Feliz estoy rejuveneciendo ve como me tiene el colágeno vean este colágeno se aplica de adentro hacia afuera. Contenta porque era algo que yo no esperaba la verdad y yo no sabía que él andaba detrás de amistades en común, dijo la famosa.

Aunque la actriz cubana está consiente de los haters ella no les da importancia pues se siente muy feliz por el romance que tiene con su galán a quien ya lo ha presumido anteriormente.

Yo le hice la misma pregunta porque quieres estar, dormir, amar, acompañar hacer el amor fiestar reir con una mujer de 53 años, dijo Niurka en el programa Hoy.

Como era de esperarse los fans de nuevo reaccionaron a las declaraciones de la mujer polémica quien siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua.

"Qué bien habla Niurka lleno de verdad", "Se lo inyecta por abajo y se le nota por arriba", "Que nefasta es Niurka", fueron los comentarios de los internautas.