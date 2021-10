Niurka una vez más le se le va con todo a Raquel Bigorra a quien no la mastica

Una vez más Niurka arremetió en contra de Raquel Bigorra aunque lo hizo de una manera menos agresiva y es que anoche se vieron las caras en un evento que hubo en la Ciudad de México donde la vedette apoyó a su hija Romina quien se lanzó como cantante.

De acuerdo con Niurka dejó en claro que si se topara de frente con su compatriota Raquel Bigorra, no se saludarían pues ambas no se caen para nada bien desde hace años y es que la también actriz de telenovelas la ha tachado de doble cara.

No, no creo que nos saludemos porque no nos llevamos, ni nos caemos bien ojalá puedan grabar eso, no, no creo no importa yo vengo concentrada con mi objetivo que es apoyar a mi niña, dijo Niurka para Sale el Sol.

Por si fuera poco después se le preguntó a la misma Raquel Bigorra que opinaba sobre las declaraciones de la cubana en su contra y de manera muy profesional esto fue lo que dijo sobre su colega.

Mi amor yo estoy más haya del bien y del mal, mientras hablen de uno aunque sea como dicen, aunque sea bueno no, aunque sea malo cuál de las dos, aparte mira no me puedo tomar nada de eso personal si ella habla a cada rato dice la gente a veces me toca a mí, dijo Raquel Bigorra.

Para quienes no lo saben desde hace tiempo Niurka le había tirado con todo a Raquel Bigorra, pues siempre la tachó de ser una mujer de doble cara por lo que en cada entrevista que le preguntan por ella despotrica.

Como era de esperarse los fans en redes sociales se sumaron a lo que dijo la ex de Juan Osorio, mientras que otros apoyaron al máximo a la conductora a quien consideran ser una mujer de bien y no como la describen.

"Haces bien Bigorra pa que entrar al dime y direte con alguien tan bajo y ruin como lo es Niurka, la indiferencia mata a cualquier zangano", "Niurka cada vez es más horrenda persona . Sola se hunde de la Gracia de la gente . Que hace la señora ? Y su hija no es muy agraciada porque juzga a lyn ? Ve a tu niña", escriben las redes.