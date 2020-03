Niurka usa Tik Tok y hace tremenda grosería en su video

Toda las celebridades se están divirtiendo con Tik Tok y es que es la red social más novedosa del momento por lo que algunas actrices se han divertido como nunca con ella, una de ellas es Niurka Marcos quien ha usado la aplicación con sus hijos pero ella le ha dado otro toque peculiar a esta.

Resulta que Niurka junto a su hija Romina realizaron el reto con el cual intentas hacer con tus manos todos los símbolos de emoji, pero de una manera rápida acción que al parecer desesperó a la cubana quien terminó alzando el dedo frente a la cámara por lo que generó todo tipo de reacciones antes sus fans.

"Jaja Romí y Niurka con su intento me hacen el día", "Amo ver como es tu relación con tu hija me encanta", "Te pasa lo mismo que a mi, me paso con mis hijos", "A mi parecer les salió hermoso jaj, mama Niu", le escriben a Niurka.

En otro video la cubana apareció imitando la cara de algunos animales causando la risa de todos pues aseguró que si a ella la imita mucha gente porque ella no puede hacer lo mismo.

"Si a mi me imitan porque yo no imitar a los demás", escribió Niurka en su video el cual alcanzó más de 128 mil reproducciones y varios comentarios apoyándola.

Cabe mencionar que otra de las mujeres que están triunfando con Tik Tok es Erika Buenfil quien ha sorprendido a varios por lo hábil que es con la aplicación.