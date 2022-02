Niurka y Marlene Favela algunas de las confirmadas en La Casa de Los Famosos

Al parecer ya está casi todo listo para la segunda temporada de La Casa de Los Famosos, pues algunas páginas han compartido a los primeros confirmados los cuales serían Marlene Favela, Niurka y Brenda Zambrano por lo que el público piensa que esta continuación dará mucho de que hablar en la pantalla chica.

Pero eso no es todo pues también la reality star Aida Zaraida entrará al elenco, por lo que el drama estaría a todo lo que da en La Casa de Los Famosos de la cual Alicia Machado ganó el primer lugar la temporada pasada pues se enfrentó a muchos retos para llevarse el millonario premio.

"En esta temporada si van a haber p*tazos", "Amo la entrada de Niurka, el talón de Aquíles para la vieja Aida", "El show lo va a dar (yo amo a mi vida, y niurka) esto va estar mejor", "@aidanizaraida adoro mi vida!! Grande la Nizar, una mujer metas cumplidas, esto va arder", "No se emocionen, ya vieron la primera temporada! No es Acapulco Shore, así que no empiecen con querer conflicto porque hasta las van a querer sacar jajaja", escriben las redes.

Pero eso no es todo pues ya están en pláticas con Lorena Herrera y Cristian Castro para que entre a dicho show donde estarán vigilados por la cámara 24 horas al día los siete días de la semana, por lo que cada paso que den podría generar polémica, la cual con llevaría a dar rating o a la expulsión del integrante eso dependerá del público como la vez pasada.

Para quienes no saben mucho de la primera temporada los personajes más polémicos fueron Celia Lora, Kimberly Flores quien salió a mitad del programa, Alicia Machado y Pablo Montero, pues dieron mucho de que hablar por sus declaraciones de su vida privada, así como enfrentamientos.

Otra de las cosas que ha llamado la atención es saber si el premio será el doble en esta continuidad, o si van a durar más tiempo encerrados en la casa, lo que es un hecho ha sido que los primeros confirmados son personas públicas que en algún momento de su carrera entraron en la polémica por diversas razones.

