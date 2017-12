Niurka se saca las "bubis" en entrevista y esto logra...

¡Niurka Marcos la vuelve a hacer! La actriz y vedette cubana está acostumbrada a "hacer de la suyas" delante y detrás de cámaras, para dar de qué hablar, y esta vez no fue la excepción.

Y de esta manera ❣️concluyeron las ❤️celebraciones de mis 50 años....... Definitivamente nací bella, sigo bella y en 50 años más moriré muy bella .......❣️❤️ Una publicación compartida por Niurka Marcos (@realniurka) el 26 de Nov de 2017 a la(s) 8:39 PST

Le es fiel a su estilo y ahora resulta que sorprendió a un entrevistador, de nombre Víctor Carvajal, quitándose la blusa para mostrarse tal y como Dios la trajo al mundo.

Foto: captura de pantalla

En distintos portales de noticias se reporta que esta reacción fue causada por las preguntas del reportero, el cual le cuestionaba sobre sus cirugías estéticas, y la cubana fue demasiado explicita y le enseño sus ‘bubis’ al natural.

En redes sociales han comenzado a criticar a Carvajal por haber puesto cara de asco y es que muchos hombres hubieran deseado estar en su lugar, aunque por otro lado, muchos creen que los pezones de la vedette son parecidos a la tapa de Nescafé razón por la cual el presentador puso esa cara.

TE PUEDE INTERESAR:

Hoffman enfurece por preguntas sobre abuso sexual

John Oliver enfrenta al actor en una conferencia en Nueva York.

Nueva York. (AP) - Una conferencia por el 20mo aniversario de la película "Wag the Dog" ("Escándalo en la Casa Blanca") se tornó colérica el lunes cuando el moderador John Oliver confrontó a Dustin Hoffman sobre denuncias de acoso sexual.

As the years go by dustin will never get old Una publicación compartida por Dustin Hoffman (@dustinhoffman_) el 18 de Ene de 2016 a la(s) 4:11 PST



Hoffman, aparentemente sorprendido, se puso a la defensiva al ser interrogado por el anfitrión del programa "Last Week Tonight" de HBO.

El actor explicó que la acusación era de hace 40 años.



"No me encanta esa respuesta tampoco", le dijo Oliver.



"¿Qué respuesta quieres?", contraatacó Hoffman.

El actor sostuvo que no hizo nada malo.

La actriz Anna Graham Hunter ha dicho que Hoffman la manoseó y le hizo comentarios inapropiados cuando ella era una pasante de 17 años en el plató de la película para TV de 1985 "Death of a Salesman" ("Muerte de un viajante").

Hoffman había dicho previamente en un comunicado que el incidente "no es un reflejo de quien soy", lo que Oliver aprovechó y llamó una "mala excusa".

"Es un reflejo de quien eras", agregó. Y Hoffman se quejó: "Me has expuesto aquí".

La discusión ocurrió durante la conferencia en el 92nd Street Y de Manhattan. En el escenario, además de Oliver y Hoffman, estaban Robert De Niro, la productora Jane Rosenthal y el director Barry Levinson.



"No me produce ningún placer tener esta conversación", dijo Oliver. Y refiriéndose a Hoffman, agregó: "Pero tú y yo no somos las víctimas acá".

Una publicación compartida por Dustin Hoffman (@dustinhoffmanofficial) el 10 de Ene de 2016 a la(s) 4:45 PST



La discusión fue reportada por el Washington Post, que también colgó un video del intercambio de palabras.

El actor Terry Crews, quien ha sido abierto sobre su experiencia como víctima de acoso sexual y presentó una demanda contra su supuesto abusador el martes, tuiteó su apoyo a Oliver.



"Para que las cosas realmente cambien, los hombres deben responsabilizar a otros hombres", escribió Crews. "Gracias @iamjohnoliver, por ser un ejemplo de cómo se ver la verdadera hombría".

TE PUEDE INTERESAR TAMBIÉN:

Increíble: Él pudo ser "Jack Dawson"en "Titanic".

A 20 años del estreno de la súper taquillera cinta "Titanic", aún salen a la luz más secretos sobre la grabación del filme ganador del Oscar a la Mejor película (1998).

#Longines ❤️ Una publicación compartida por Kate Winslet (@kate.winslet.official) el 26 de Nov de 2017 a la(s) 3:03 PST

Ahora Kate Winslet, una de las protagonistas de la historia de amor dirigida por James Cameron ("Avatar", 2009), reveló que podría haber compartido créditos con otro actor en el rol del pintor Jack Dawson. En entrevista con Stephen Colbert en "The Late Show", la británica asistió para promocionar "Wonder Wheel", la nueva película de Woody Allen donde ella participa.

Allí tuvo un interrogatorio temático respecto a sus colaboraciones cinematográficas con Leonardo DiCaprio, en la que fue contestando preguntas sobre el vigésimo aniversario de la primera producción en la que actuaron juntos.

Matthe McConaughey/AFP

"Hice una audición con Matthew (McConaughey), ¿no es extraño?", lanzó la actriz. "¡Nunca había dicho esto en público!". Winslet, además, reveló cómo se grabó la icónica escena de la mano en la ventana del auto empañada por vapor.

"No creo que estuviera en el guión escrito. Creo que se nos ocurrió ese día. El coche se puso con muchísimo vapor, y nos rociaron con botellas de spray Evian para parecer como si estuviéramos en medio de...", declaró.

MÉXICO AMA "TITANIC".

Según datos de Nielsen IBOPE México, en términos de audiencia, la película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet alcanza en promedio, en cada transmisión, a nueve millones de personas, con un tiempo de permanencia de 56 minutos.

La cinta se ha transmitido en los canales 5, 7 y 13 con 5.38 puntos de rating, en promedio, de acuerdo con datos de la misma empresa.

“Titanic” recaudó en taquilla de todo el mundo más de dos mil millones de dólares. Alcanzó un récord de 14 nominaciones al Oscar, de las cuales logró 11 premios, lo que significa también una marca como la película más galardonada (junto a “Ben-Hur” y “El Señor de los Anillos: el retorno del Rey”).