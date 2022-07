Aunque Myriam fue durante criticada en Internet y se hicieron varios videos con una comparación de la fotografía editada y una imagen tomada del programa en vivo, hubo quienes la defendieron y pusieron en alto su nombre. Hasta el momento, la artista no se ha pronunciado sobre el tema.

Fue así como comenzaron las comparaciones, luego de que cantara en el escenario y presumiera de una apariencia completamente diferente. "No acepta su edad", señaló un usuario de Internet, opinión que muchos replicaron.

"No acepta su edad": Tunden a Myriam Montemayor por editar sus fotos para verse más joven

Primero fue criticada por no lograr dar las notas altas en sus canciones, según sus seguidores, luego la atacaron por respaldar a los alumnos y defenderlos pese a que han errado con sus comportamientos, y recientemente por "abusar" de la edición de sus fotografías .

Sin embargo, para la artista de 41 años no todo ha sido de color de rosa , ya que ha desatado diferentes críticas al pisar el escenario del reality show musical, pues muchos explican que el paso de los años ha hecho de las suyas en su persona.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.