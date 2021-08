"No actuaron de buena fe", Anette Michel confiesa haber sufrido injusticias por parte de TV Azteca

Durante seis años Anette Michel fue la conductora del programa culinario "MasterChef México" en TV Azteca. Aunque ama este proyecto tomó la decisión de ya no formar parte, sobre todo por las injusticias que vivió en la televisora; afortunadamente por su talento artístico y su carisma, se le presentaron nuevas oportunidades en otra empresa: forma parte del elenco estelar de la nueva telenovela de Televisa, "Contigo sí".

En una entrevista con TVyNovelas, Anette Michel manifestó que jamás dirá cuáles fueron las injusticias que sufrió por parte de TV Azteca, "porque sería faltarle el respeto a lo que siempre fue para mí, una empresa de una pieza".

La actriz y conductora de televisión manifestó que la nueva administración de TV Azteca hizo varias cosas a sus espaldas. Aunque Anette Michel no reveló en específico las injusticias, dijo que debía ser sincera para que se sepa lo que ocurre dentro de la televisora actualmente, "y específicamente conmigo, no estaba bien, no actuaron de buena fe, eso sí te lo puedo decir, no hicieron las cosas de frente".

A la ex conductora de "MasterChef México" le gustan las cosas de frente: "eso yo no lo respeto (que actúen a sus espaldas) y si yo no los respeto, no puedo trabajar con ellos".

Anette Michel salió de su zona de confort al dejar "MasterChef México". Foto: Instagram @anettemicheltv

En enero pasado el empresario Ricardo Salinas Pliego, fundador de TV Azteca, nombró Director General de la televisora a Rafael Rodríguez. Asimismo nombró a su hijo Benjamín Salinas como vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas.

Con respecto a cómo quedó su situación laboral con TV Azteca, Anette Michel dijo que con la nueva administración en la empresa cambiaron muchas cosas con las cuales, ella no estaba de acuerdo, "no me parecían justas y para Anette Michel la palabra más importante después de equilibrio es justicia, entonces dije: 'aquí ya no es'".

Por otra parte, Anette Michel está muy contenta pues luego de varios años de espera, al fin podrá volver a actuar, una de sus mayores pasiones. "26 años después me llega esta oportunidad y me siento como nueva, muy nerviosa, ensayando mucho, como nunca lo había hecho en mi carrera", comentó sobre su personaje en el melodrama de Televisa "Contigo sí", bajo la producción de Ignacio Sada, la cual saldrá al aire en octubre próximo.

