"No al acoso y a la violencia": Andrea Meza, lista para el Miss Universo

México.- Andrea Meza es la próxima representante de México en el certamen Miss Universo 2021. En entrevista para DEBATE compartió su mensaje de no al acoso callejero, ni a más violencia hacia las mujeres, pues ella ha vivido estos males en carne propia, y recientemente hasta un asalto.

De acuerdo con la ganadora de Mexicana Universal 2020, originaria del Estado de Chihuahua, lo más importante es hablar sobre la violencia de género que se sigue viviendo en México, pues desde pequeña supo que en su entorno mataban a las mujeres.

Ejemplo de ello fueron las Muertas de Juárez, o el de Marisela Escobedo Ortiz, activista mexicana asesinada en 2010 mientras mantenía un plantón en la Plaza Hidalgo de la ciudad de Chihuahua, frente al Palacio de Gobierno, en protesta por la falta de justicia en el feminicidio de su hija Rubí ocurrido en el año 2008.

“No ha disminuido, seguimos en avance y no es posible que diez mujeres al día pierdan la vida por feminicidio, tenemos que seguir hablando al respecto, cuando yo era más chica, no dimensionaba lo que estaba sucediendo, sabía que morían mujeres, pero no entendía porque”, dijo.

Ahora como embajadora de la belleza de su estado natal Chihuahua y de México, decidió alzar la voz y emitir un mensaje de rechazo al acoso y a esta violencia de género contra las mujeres, por lo que junto al gobierno de Chihuahua encabeza la campaña "Rechazar el acoso callejero también es sana distancia".

“En Chihuahua, específicamente en el centro de la ciudad, es donde más suceden este tipo de eventos en los que las mujeres son acosadas, que las mujeres, ahí en el centro son secuestradas y ya nunca las volvemos a ver hasta que las encuentras en un basurero, en un campo algodonero y son mujeres que son usadas para la trata de personas”, compartió.

De acuerdo con la reina de belleza, a raíz de esta gran problemática, el gobierno del estado implementó un Camellón Seguro para Mujeres, en dónde además de señalizaciones y un entorno más seguro, los botes de basura llevan la frase: “Deposita aquí tu piropo”.

Un acoso al que ella no ha podido escapar, pues compartió que, en alguna ocasión, al asistir al gimnasio, un sujeto le tomaba fotos y videos sin que ella se diera cuenta, material que además subía a las redes sociales con historias inventadas sobre ella, situación que la llenó de temor, pues al descubrir esto, se dio cuenta que este hombre era parte de sus conocidos, alguien que incluso sabía dónde vivía.

“Al final, él ya sabía hasta donde vivía y fue ese miedo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasa si mañana llegó y me está esperando afuera de mi casa? Es un terror indescriptible, sentirte vulnerable, aunque estés en tu propia casa”, compartió. De ahí la importancia de seguir hablando sobre estos temas", mencionó.

Además, el pasado mes de enero, Andrea Meza, fue víctima de la delincuencia cuando esperaba a su automóvil al salir de un hospital en Guadalajara, Jalisco, y unos sujetos a bordo de una motocicleta se le acercaron para quitarle sus pertenencias, logrando solo robarle un celular.

“Después de tener ese coraje, me sentí muy insegura, me sentía sola porque no tengo familia en Guadalajara, fue tanto el pánico en el que entre que ni siquiera sabía cómo regresar a mi casa”, contó.

Finalmente, Andrea decidió denunciar estos hechos para así contribuir a que las autoridades sepan cuáles son los sectores en los que la inseguridad continua y por ello invitó a todas las personas a siempre denunciar.

Por otro lado, la Mexicana Universal, compartió que el ser representante de un Estado o de un país es un trabajo, por lo que con la situación que vivimos por Covid-19, ha tenido que aprender a combinar su preparación con la nueva normalidad, acompañado por el miedo y la incertidumbre de estar expuestos al virus, pero sin que eso sea una limitante, por lo que ya con la fecha confirmada del certamen universal que se celebrará el 16 de mayo en Florida, Estados Unidos.

De cara a ello, mantiene una ardua preparación, amplia e integral, pues tiene clases de oratoria, entrenamiento físico, pasarela, aunque lo más importante para ella es el trabajo personal y emocional que todos los días realiza para cumplir con esta meta de lograr ser la tercera mexicana en ganar el concurso.

“Muchas veces llegamos a dejar que el miedo nos venza, que el miedo nos maneje, la presión, no damos nuestro cien por ciento debido a esto, entonces es muy importante tener un apoyo para estar bien segura, para mantener tu centro y para seguir dándolo todo sin importar lo que esté sucediendo a tu alrededor”, dijo.

Respecto a que su antecesora, Sofía Aragón, dejó la vara muy alta, pues en el 2019 obtuvo la posición de segunda finalista (tercer lugar) en el Miss Universo; Andrea comentó que admira ese gran trabajo hecho por la ex mexicana universal, por dejar a México en un gran lugar y demostrar que las mexicanas dan batalla. Se dijo lista para no solo superar ese logro, sino hasta ganar la corona y convertirse en la tercera reina universal mexicana.

Por lo que ahora se encuentra trabajando intensamente en su preparación y hasta en el vestuario que lucirá en el certamen, asegurando que su vestido de gala de la noche final será una verdadera obra de arte, diseñado y confeccionado por Edgar Lozano.

Respecto a la polémica sobre la supuesta violencia simbólica contra las mujeres que se vive en el concurso de belleza, denunciada el año pasado por Sofía Aragón, Mexicana Universal 2019, Meza respondió que lo que existe es un arduo trabajo, una fuerte preparación para obtener un puesto, por lo que es tarea de la reina en turno el aplicarse y dedicarse al cien por ciento en este proceso.

“Necesitas tener la madurez para estar enfocado y estar en la misma línea que tu equipo de trabajo. En lo personal, nunca me he sentido violentada por las personas que están dentro de los equipos tanto de los otros concursos como de Mexicana Universal, al contrario, el equipo de Mexicana Universal está siendo el mayor soporte”, afirmó.

Sin embargo, la reina de belleza, confesó que la violencia que ha recibido, ha sido por parte de los mismos seguidores de estos concursos.

“Existen muchísimas personas que se sienten con la libertad de criticar a las concursantes sin idea de lo que estamos viviendo y como si fuéramos un objeto”, indicó. Cuando la realidad es que son seres humanos, con aciertos y errores y que justamente, buscan inspirar a otras mujeres demostrando que así, imperfectas, pueden llegar a ser grandes cosas, agregó.

“¿Qué crees que vas a lograr con un comentario negativo? No vas a detener que yo llegue a participar en un Miss Universo, no me vas a hacer menos, pero hay chavas a las que, si puedes afectar emocionalmente”, comentó. Criticas, comentarios negativos y hasta amenazas de muerte ha recibido Andrea de gente que ni si quiera la conoce, dijo.

Sobre que la presidenta de la organización Mexicana Universal, Lupita Jones, ahora contiende por la gubernatura de su estado natal, Baja California, Meza comentó que es algo positivo que como mujer siga creciendo profesionalmente, buscando ser líder en otro sector.

Pese a que aún no sabe la fecha exacta de su partida al certamen internacional, pos la crisis sanitaria que vive el mundo, solo aseguró que antes de partir se someterá a una prueba de Covid-19, a su llegada al evento, le realizaran una más y posiblemente en el transcurso de la concentración continúen estas pruebas como medida de protección tanto de las concursantes como del personal involucrado, compartió.

Andrea Meza, aseguró estar lista para vivir su más grande reto y sueño, por lo que se siente segura de realizar un gran papel como México en este evento.

Sobre los consejos y apoyo que ha recibido de otras reinas, destacó que la ex Miss Universo, Ximena Navarrete, ha sido un apoyo para ella, incluso desde que fue candidata en el evento estatal Mexicana Universal Chihuahua recibió los mejores deseos de parte de la última mexicana en ganar ese título universal.