¡No aprende! Luisito Comunica vuelve a hacer de las suyas y es atacado

México.- "¡No aprende!" Fue lo que señalaron los usuarios de Internet sobre la nueva fotografía del influencer de Puebla de Zaragoza, Luisito Comunica, quien volvió a hacer uso de la criticada botella de mezcal para ahora fue al revés, él posando de espaldas y su novia con la botella en la mano.

Para entrar un poco en el contexto de la situación les contamos qué pasó; hace algunas semanas el creador de contenido subió una fotografía junto a su novia donde él posaba en cuclillas y ella de espaldas, él mostraba una botella de mezcal que es llamada "Tus nalguit*s serán mías", insinuando que una vez se tome la bebida se entregará a él sin ningún pero.

Pero no fue todo, Luis Arturo Villar Sudek, nombre real del influencer, acompañó esto con un mensaje que se lee: "Avisada estás", motivo por el que fue tachado de machista, misógino y enfermo sexual, además obtuvo una queja por parte de Museo Memoria y Tolerancia, donde señalaron que estaba haciendo apología de la violación.

Por si fuera poco, además de haber compartido dicha fotografía, el youtuber apareció en un video junto a su novia haciendo promoción de dicha bebida y hace comentarios que, según internautas, dan a entender que en más de una ocasión ha abusado de una mujer cuando esta se ha encontrado en estado de ebriedad y sin el conocimiento suficiente para tomar decisiones.

Y ahora vuelve a hacerlo, pero esta vez él está posando de espaldas y su novia en cuclillas, haciendo una recreación de la fotografía anterior que tantas críticas le valió. En su nueva descripción escribió: "Avisado estoy", don un emoji de un mono cubriéndose la boca. La publicación obtuvo más de un millón y medio de me gustas y miles de comentarios.

Aunque podría haber intentado justificar sus malos actos, la realidad es distintita, ya que los internautas señalaron que no aprende la lección y está otra vez en el ojo del huracán, recibiendo crítica tras crítica, motivo por el que se volvió tendencia de nueva cuenta en Twitter.

Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe de parar", escribió el influencer en su cuenta de Twitter tras la polémica de la publicación.