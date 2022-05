"No aprendimos nada de la pandemia", Pepe Aguilar molesto contra quienes salen enfermos a la calle

Algo que caracteriza al cantante, compositor y productor musical Pepe Aguilar, es que si algo no le parece, no duda en externarlo, tal y como lo hizo en un reciente Instagram Live, donde expresó su molestia por aquellas personas que no aprendieron nada durante la pandemia del Covid-19 y pese a que estén enfermos, no tienen los mínimos cuidados al salir a la calle.

El papá de la cantante Ángela Aguilar, la llamada "Princesa de la música mexicana", comentó que en Estados Unidos ya no es obligatorio usar cubrebocas al viajar en avión.

"Entonces parece, como que le dijeron a la bola de güeyes: 'todos los que tenga tos, súbanse al pinche avión, ahorita, todos los que tenga gripa o estén tosiendo, vénganse, al cabo ya no se ocupa mascarilla y tosan con singular alegría, y ahí están toda la bola de cabrones (tosiendo)".

Pepe Aguilar, hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, grandes leyendas de la época de oro del cine mexicano y de la música ranchera, manifestó que esto no era libertad, sino una falta de respeto.

Neta, eso es tener libertad, eso es tener poca madre, con todo respeto.

El padre del también cantante Leonardo Aguilar, mencionó que por lo visto, muchas personas no aprendieron nada de los difíciles momentos que se han vivido por la pandemia. "No aprendimos nada de la pinche pandemia, te dice el gobierno que puedes quitarte la mascarilla y ahí vas a quitártela, usa tu sentido común, por el amor de dios, estás enfermo, no enfermes a todos los demás, ponte la pinche mascarilla".

Asimismo, sacó su "amargura" (como él mismo dice), por aquellos padres de familia que viajan con sus hijos enfermos. "Méndigos padres irresponsables, cuando tengas un hijo enfermo, no lo mandes a la escuela".

Muchos de sus seguidores aplaudieron sus palabras, mientras que otros usuarios de redes sociales, opinaron: "pues tú ponte tu máscara Pepe, es sentido común, cada quien es opcional.

Otra persona coincidió con este comentario: "exacto de acuerdo contigo, en lugar de quejarse tanto, que use su mascarilla, sentido común, no puedes obligar a otros, entonces cuídate tú".