¡No caigas! Profeco advierte por venta de boletos falsos para concierto de Maluma en Tijuana

México. Los fraudes están a la orden del día en todas partes y en el caso del supuesto concierto de Maluma en Tijuana, no es la excepción. Profeco alerta sobre venta de boletos falsos para su supuesta presentación en dicha ciudad.

La Profeco pide al público no dejarse engañar, puesto que se ha estado anunciando una presentación y venta de boletos de Maluna en Tijuana y no es verdad, ya que no Tijuana no aparece en las fechas programadas por el cantante colombiano en México.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informa este martes 24 de mayo sobre riesgo de comprar boletos para un concierto de Maluma que se realizaría en Tijuana, Baja California, y pide a los fans sobre todo del cantante que tengan cuidado porque no figura en las fechas oficiales programadas el reguetonero en México.

Profeco detala que Maluma estaría contemplado para dar su conciero el próximo sábado 28 de mayo en la Plaza Monumental de Playas de Tijuana, pero niegan la fecha y le solicitan al público que no se deje engañar.

Foto de Instagram

“En su misión de garantizar los derechos de los consumidores, la Profeco pide al público no dejarse engañar, toda vez que dicho concierto no aparecen en las fechas oficiales del tour del cantante”, se lee en el comunicado.

De acuerdo con el sitio web de Maluma, este cantautor tiene confirmado solamente ofrecer su espectáculo el 4 de junio en Guadalajara y en la Ciudad de Méxicolos días 10 y 11 en el Palacio de los Deportes como parte de su gira Papi Juancho Tour.

A través de un comunicado Espectáculos Bonanza informó de la cancelación del concierto de Maluma en Tijuana, señalando que se debió por causas ajenas a la empresa y relacionados con los representantes del cantante colombiano.

Maluma es uno de los reguetoneros más influyentes y exitosos actualmente y desde varios años atrás en varios países del mundo, incluidos México y USA, y con sus canciones siempre logra llegar a los primeros lugares de popularidad, además en redes sociales tiene millones de seguidores también.