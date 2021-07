“No compartan fake news”, novio de YosStoP sale a defenderla

Ciudad de México.- “Ustedes pueden publicar lo que ustedes quieran porque al final eso es la libertad de expresión, pero al difundir información falsa están exponiendo su seriedad informativa”, dijo el novio de YosStop a los medios de comunicación en un video que fue publicado este sábado en el canal de la famosa youtuber

Al inicio del video, Gerardo González afirmó ser el novio de Yoseline “H” desde hacer 8 años y agradeció a todas las personas que expresado su amor y solidaridad hacia la influencer en las redes sociales.

En el mismo material, el músico aseguró que existe demasiada información falsa en torno al caso de la hermana menor de Ginny Hoffman, quien fue acusada de almacenar y reproducir un video de pornografía infantil.

“¡Esta parte es muy importante que quede claro! Yoseline no publicó, no almacenó, no comercializo, no distribuyó, no difundió el video en cuestión”, aseguró González.

Yoseline obviamente no estaba presente en el momento en que se grabó el video”, añadió.

La pareja sentimental de Yoseline afirmó que ella no conoce a ninguno de los involucrados en la agresión que sufrió su demandante. Explicó que ella se limitó a hablar de un tema que ya era viral.

“Por una simple terminología están comparando la expresión con un delito muy grave y me encantaría darle todos los detalles de por qué está acusación es muy incongruente, pero no puedo por respeto al proceso que se está llevando no puedo”.

Para finalizar el video, Gerardo González agradeció a todas las personas que “comunicaron la información apegada a la verdad”.

El Youtuber Rayito, hermano de la acusada, también publicó su postura respecto a los cargos penales que enfrenta YosStop desde hace días y agradeció a las personas que han mostrado su apoyo y solidaridad.

Ryan Hoffman asevero que hablo con su hermana por teléfono y ella dijo sentirse agradecida con todas las personas que la apoyan en este difícil momento.

Cabe recordar que Yoseline fue internada en el centro penitenciario de Santa Martha de Acatitla, luego de ser arrestada el pasado 30 de junio, como parte del proceso penal por el presunto delito de pornografía infantil.

Será este lunes cuando el juez encargado del caso vincule o no a proceso a la YouTuber, quien descalificó e insultó a una menor de edad que presuntamente fue víctima de violación.