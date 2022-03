"No corro peligro", mensaje de César Bono, el querido Frankie Rivers de "Vecinos", desde el hospital

El querido actor mexicano de cine, teatro y televisión César Bono fue hospitalizado de emergencia, lo que preocupó a sus miles de seguidores. María Rosa Queijeiro, hija del histrión de 70 años de edad, a través de sus redes sociales solicitó donadores de sangre, sin dar mayores detalles del motivo por el cual su padre, había ingresado al Hospital Español de la CDMX.

Ante la preocupación de su público, César Bono, quien interpreta el personaje de "Frankie Rivers" en la exitosa serie de televisión "Vecinos" (creada por el comediante Eugenio Derbez y producida por Elías Solorio), mandó un mensaje desde el hospital a través de su cuenta en Twitter, informando que se encontraba bien de salud.

Muchas gracias a todos mis amigos de los medios, compañeros y a todos los que se han preocupado. Me encuentro estable y bien de salud, no corro peligro.

Estos son algunos de los comentarios para el protagonista de la obra "Defendiendo al cavernícola", de parte de sus fans. "Dios contigo, fuerza", "me da mucho gusto que se encuentre bien, todo cavernícola que se respete y llegó hasta nuestros tiempos, debe seguir en el escenario", "mucha fuerza y todo para adelante, que todavía le queda muchas risas que provocar en esta vida" y varios más.

En el pasado, el comediante César Bono, originario de la Ciudad de México, ha tenido varios problemas de salud. Sufrió un infarto al miocardio y ocho cerebrales, lo que provocó que perdiera gran parte de la movilidad de su cuerpo, teniendo que usar un bastón y silla de ruedas.

César Bono no dejará de actuar pese a sus problemas de salud. Foto: Agencia México

Asimismo, logró vencer al Covid-19. En una entrevista para el programa "Sale el sol" que se transmite por Imagen Televisión, manifestó no temerle a la muerte, pues era algo natural de la vida, sin embargo, dijo que no le gustaría fallecer arriba de un escenario.

"Sigo con problemas de movilidad, pero no dependo de nadie, en lo material nadie me mantiene, nadie me lleva al baño, puedo vestirme, me tardo tres veces más que cualquier señor, pero sí lo hago, sí lo puedo hacer y eso me gusta".

Por otra parte, en enero pasado dejó muy en claro (en otra entrevista), que pese a sus problemas de movilidad, no dejará de actuar.

"¿Cómo le hago?, bueno es mi profesión y en la tele y en el teatro no hay catarro, ni dolor de cabeza, ni nada, no puedo hablar como en una oficina y decir: 'ay mire, estoy estornudando mucho y no voy' o 'me duele mucho la espalda y no voy', ahora sí que lo hago con muchas ganas, pero ahí vamos saliendo".