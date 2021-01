No creerás cómo Pepe enseñó a Ángela Aguilar a cantar como Selena Quintanilla

Ángela Aguilar homenajeó hace unos meses a Selena Quintanilla, y hoy muestra el proceso para personificar a la reina del tex-mex, con la ayuda de su padre, Pepe Aguilar.

La talentosa Ángela Aguilar lanzó en 2020, que estuvo lleno de grandes éxitos, un disco para homenajear a Selena Quintanilla a través de su gran voz.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El álbum que lleva por nombre ‘Baila esta cumbia’, como el éxito de Selena, contiene 7 canciones de la cantante tejana interpretadas por la voz de Ángela Aguilar.

Pero la hija de Pepe Aguilar requirió la ayuda de su padre, como gran maestro musical que es, para la interpretación del tema ‘Bidi Bidi Bom Bom’.

Ángela Aguilar confía en el talento y la experiencia de su padre, Pepe Aguilar, y es por ello que a él acudió cuando se sintió insegura acerca de su dominio de las notas más altas de Selena Quintanilla.

En un videoblog subido por la cantante, en el que recuerda sus momentos favoritos del 2020, mostró un poco del proceso tras la realización del álbum EP ‘Baila esta cumbia’, en el que rinde un bello tributo a una de sus ídolos musicales, Selena.

En una porción del vlog, Ángela Aguilar, dentro del estudio de grabación, compartió que en ese momento se encontraba enferma de la garganta, pero que tras tomar un té de limón con miel que Pepe Aguilar le llevó, estaba lista para retomar la grabación de tres de las canciones para el álbum.

Su padre estuvo al pendiente en todo el momento del proceso de grabación, aconsejando a Ángela Aguilar cómo hacer para no lastimar su bella voz.

“No te vayas a lastimar, no grites”, le decía Pepe Aguilar a Ángela antes de grabar.

Era la nota alta al inicio de la canción ‘Bidi Bidi Bom Bom’ lo que inquietaba a Ángela Aguilar, por lo que recurrió de la ayuda de su padre.

Pepe Aguilar aconsejó a Ángela Aguilar de qué manera podía alcanzar las notas altas de la canción, explicando cómo lo hace y luego presentando el resultado, para que la menor de la 'Dinastía Aguilar' replicara la técnica frente al micrófono.

Sin ningún problema, Ángela logró el resultado esperado para la canción, demostrando el poder de su potente voz, que a muchos de sus fans seguramente deja con la piel de gallina.

“¿Cuál es el problema?”, fue la reacción de Pepe Aguilar al escuchar a su hija interpretar la canción sin ningún problema, seguramente orgulloso del talento de Ángela.

Al final, la versión de Ángela Aguilar de ‘Bidi Bidi Bom Bom’ salió a la perfección y se incluyó en el álbum ‘Baila esta cumbia’, acompañada por otros grandes éxitos de Selena Quintanilla.

En el mismo álbum lanzado a inicios del 2020, y que hoy Ángela Aguilar recuerda con cariño, se incluyen otros temas como ‘No me queda más’, ‘Cómo la flor’, ‘Si una vez’, ‘Amor prohibido’, y un medley de dos canciones en inglés, de las últimas que grabó Selena, ‘I could fall in love’ y ‘Dreaming of you’, que encantaron a los fans de ambas.