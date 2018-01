No creerás como lucía Mon Laferte a los 19 años

Christell Rodríguez, es una cantante chilena que saltó a la fama cuando apenas tenía cinco años en el programa 'Rojo, fama contra fama', uno de sus mayores éxitos fue el sencillo 'Mueve el ombligo', canción por la cual fue recordada en su niñez.

Actualmente la ex cantante infantil ya es toda una señorita y con veinte años de edad se lanzó como bloggera en YouTube donde comparte tips de belleza y tutoriales sobre compras en general, en redes sociales la joven comparte imágenes de su vida, así como canciones que la llevaron a la fama.

En una de sus publicaciones Rodriguez dejó a más de uno sorprendido ya que subió una foto en donde aparece en los brazos de la cantante Mon Laferte, cuando esta tenía apenas 19 años y no era muy conocida en la música, de inmediato los comentarios no se hicieron esperar y desataron la locura en la red social de la joven.

Y es que Norma Monserrat, nombre verdadero de la cantante no se parece en nada a la artista que hoy conocemos ya que el look que maneja actualmente es muy al estilo Amy Winehouse.

#Amárrametour Foto @saimhon182 Una publicación compartida por mon laferte (@monlaferte) el Nov 28, 2017 at 8:13 PST

"Hermosa ¡Foto me encanta!" "Ternura...Saludos", fueron algunos de los comentarios cuando Mon Laferte apenas entraba en la industria musical.



¿Se le subió la fama a Mon Laferte?

En rede sociales circula un video de hace un año con una pésima actitud en un centro comercial. Mon Laferte comentó al respecto:

Una publicación compartida por mon laferte (@monlaferte) el Nov 30, 2017 at 10:02 PST

“Eso fue hace más de un año, mis fans iban a una firma, me estaban esperando desde las 6 de la mañana, eran las 6 de la tarde y no me dejaban pasar al centro comercial para firmarle a mis fans, entonces, horas y horas (diciendo) tengo que pasar, déjenme pasar, y como no me dejaban pasar pues me enojé porque tengo mi carácter, dije a ver a la chingada todo, yo me voy a pasar entre la gente, creo que al final ese día me tomé foto con 2 mil personas, atendí hasta el último fan, me quedé hasta medianoche, pero sí, tengo mi carácter”.

Cabe recordar que Mon Laferte se llevó su primer Latin Grammy en la categoría de Mejor Canción Alternativa gracias al dueto que realizó con Juanes del tema Amárrame.

Con información SDPNoticias