No creerás lo que cuesta la ropa que Galilea Montijo vende en su boutique de cache

Quien ha estado trabajando muy duro como siempre es Galilea Montijo de 48 años de edad, pues como ya lo saben es conductora del programa Hoy, pero también dueña de una exclusiva boutique, donde la mayoría de sus outfits, son los que lleva al matutino casi todos los días dejando a sus fans impactados pues siempre anda a la moda.

Pero muchas fans de Galilea Montijo se preguntan por lo menos cuanto costara algún vestido o por lo menos una blusa, es por eso que ahora la cuenta de Instagram de la boutique se ha tomado la molestia de compartir el precio tanto de los outfits, como los accesorios.

"Pues si!!! Amo lo que hago!Trabajo desde los 14 años y nunca dejaré de hacerlo Mamá, esposa, trabajo, amiga,hija,hermana etc………. Podemos con esto y más!!!", escribe Gali en sus redes sociales, donde se le ve trabajando tanto con las modelos que modelan su ropa, como los fotógrafos.

En redes sociales podemos ver que un vestido sasha dress color rosa palo tiene un costo de 1200 o unos zapatos neon, los cuales son uno de los favoritos de la conductora mexicana valen 1,050 pesos dejando en claro que los precios de cada uno de los artículos varían, pues los accesorios no pasan de los 150 dejando en claro que se puede encontrar de todo.

Para quienes no lo saben desde hace tiempo la guapa mujer deseaba tener una tienda de ropa para que sus fans pudieran adquirir la misma ropa que ella con la cual luce como una verdadera estrella, pues en varias ocasiones sus seguidores le preguntaban, donde es que adquiría dichos diseños, por lo que no hace mucho decidió emprender dicho negocio el cual es un éxito total, pues hay tiendas físicas en Ciudad de México, además de ventas online.

"Las mejores vibras siempre!me encanta verte en mis mañanas en esta más viera de ver lo guapa hermosa que te miras siempre! Todavía no tengo", "Te amo mucho, eres una mujer increíble! No me canso de admirar todo lo que haces, todo lo creas y compartes, @galileamontijo estoy muy orgullosa de ti, de la mujer, de la conductora, de la mamá que eres", escriben las redes.

