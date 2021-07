"No creo pasar de los 84, 85", Andrés García revela que no quiere achaques de la edad

El actor de origen dominicano Andrés García reveló que no cree tener mucho tiempo de vida, y a sus ochenta años de edad ya tiene definido si dejará herencia a sus hijos y demás familiares con vida.

Durante entrevista con el programa Ventaneando, de Tv Azteca, confesó que no espera pasar de los 84 u 85 años de existencia, por lo cual ya se dio a la tarea de organizar lo que sucederá con sus bienes cuando pase a mejor vida.

Cabe destacar que no es la primera vez que el actor habla sobre la muerte, pues en más de una ocasión ha mencionado públicamente que se encuentra preparado para el día fatal.

El primer actor del cine nacional confesó que si algo quiere es vivir los últimos años en este mundo de una buena manera, por lo cual, antes que nada tiene contemplado vender sus propiedades.

El protagonista de películas como "Aventura de Mar y Selva" y "Tintorera" recordó que tiene a su nombre propiedades como "El Castillo", "El Bosque", "La Laguna" y la casa que actualmente usa para vivir, la "de Pie de Cuesta", en Acapulco, Guerrero.

Serían todas estos los que tiene intención de vender para vivir los últimos años de vida de la mejor forma posible.

Ahora, ¿dejará algo a su familia? Sobre esto, Andrés García reveló que no tiene planes de heredar a sus hijos porque ellos son autosuficientes.

Explicó que "Andresito tiene su vida en Miami y no viene a México, Leonardo tiene sus departamentos y sus propiedades y no necesita que yo le de nada".

En un discurso que para muchos pudiera sonar pesimista, dijo que no quisiera pasar muchos años más en la Tierra para evitar problemas físicos, ya que no quiere llegar al punto donde no pueda valerse por si mismo.

“Yo me sigo valiendo por mí mismo, no sé hasta qué edad quiera llegar yo, no creo que yo quiera pasar de los 84, 85, definitivamente no creo, salvo que me dé un renacimiento físico y espiritual […] yo no quiero mucho porque tampoco quiere uno andar todo ahí decrépito por el mundo”, externó.