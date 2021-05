"No creo que duerma tranquilo": Pati Chapoy arremete en contra de Gustavo Adolfo Infante

México. Pati Chapoy reprueba que los problemas familiares entre artistas se hagan públicos, esto luego de que el periodista Gustavo Adolfo Infante hizo público que Frida Sofía supuestamente bue abusada en su infancia por su abuelo Enrique Guzmán.

Chapoy, en entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, reprueba que Gustavo Adolfo haya hecho "explotar" la bomba familiar respecto a lo que don Enrique hizo en su infancia a Frida Sofía.

Eso no se vale. Yo no creo que quien haya difundido esto esté en paz y tranquilo, durmiendo todos los días en su casa. No lo creo. ¿Vale la pena?"