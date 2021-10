"No defiende al marido", Mhoni Vidente asegura que Inés Gómez Mont se separó de Víctor Manuel Álvarez Puga

En el segmento "Pregúntale a Mhoni" que la pitonisa cubana Mhoni Vidente tiene en El Heraldo de México, aseguró que la conductora de televisión Inés Gómez Mont, ya se separó de su esposo, el abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, CEO del Despacho Álvarez Puga & Asociados. Como muchos ya sabrán, la pareja es acusada de supuesto lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado.

Mhoni Vidente manifestó que en el último comunicado que Inés Gómez Mont emitió, habla en singular: "ella se defiende sola, no defiende al marido, para mí que ya se separaron, Inés Gómez Mont y el marido ya no están (juntos)".

Presuntamente la ex conductora del programa "Ventaneando" en TV Azteca y "Hoy" en Televisa, y su esposo, están prófugos de la justicia. Según Mhoni Vidente, luego de que las autoridades mexicanas giraran una orden de aprehensión, lograron huir a Islas Caimán o a Jamaica: "ya los tienen localizados".

En un primero comunicado que publicó en su cuenta de Instagram, Inés Gómez Mont (comadre de la también conductora de televisión Galilea Montijo), manifestó antes las acusaciones: "nos estamos preparando para enfrentar este proceso y ejerceremos todos nuestros derechos".

Unos días después en un segundo comunicado, Inés Gómez Mont ya no habló en plural: "jamás me he robado un peso, tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo y bajo ningún concepto, pertenezco al crimen organizado".

Ya no puedo guardar silencio, por el contrario, seguiré trabajando con mi equipo legal para poder defenderme y siempre compartirles con honestidad los detalles de mi caso.

De acuerdo con Mhoni Vidente, todo lo que le está pasando a Inés Gómez Mont, desde sus problemas de salud hasta sus problemas con la justicia mexicana, "es una brujería muy fuerte que le hicieron". Asimismo aseguró que ella estuvo involucrada en esos negocios ilícitos.

"Algo le hizo perder la sensatez de decir, 'si mi marido está involucrado, yo no me involucro', por eso a muchas esposas de los narcos no las meten presas o no las involucran, porque ellas nada más son la pareja, ellas no están metidas en el negocio". Sobre qué pasará con Inés Gómez Mont, dijo: "yo si la veo presa".

