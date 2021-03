"No, definitivamente no": Luis Roberto Guzmán revela por qué se niega a convertirse en papá

México. El actor Luis Roberto Guzmán, originario de San Juan, Puerto Rico, Estados Unidos, y quien ha participado en teleseries como El Pantera y telenovelas como Sortilegio, tiene claro que jamás ha querido se padre de familia y en entrevista con Sale el Sol dice sus motivos.

Luis Roberto Guzmán, quien recientemente protagonizó junto con Itatí Cantoral y Juan Soler la telenovela La mexicana y el y güero, confiesa que a estas alturas de su vida en lo que menos piensa es en ser papá, y si antes no lo llevó a cabo, hoy menos que nunca a sus 47 años de edad.

No, no creo, definitivamente, no, no”, responde Guzmán a Sale el Sol, programa de Imagen Televisión y defiende su postura para no ser padre de familia. "Yo creo que ya somos muchos, muchas bocas para comer, se afecta lo que pisamos", refiere.